I vescovi europei in preghiera per la pace in Ucraina e Terra Santa

Per tutto il tempo di Quaresima, i membri della CCEE si riuniscono in una "Catena Eucaristica" per invocare una pace giusta e durata e rinnovano l'appello a pregare per la salute di Papa Francesco

Vatican News Dal Mercoledì delle Ceneri e per tutta la Quaresima, la Chiesa in Europa rimane radunata attorno alla mensa eucaristica per invocare la pace. L'appuntamento, che coinvolge tutti i membri del CCEE, vede impegnato nell'organizzazione e nella celebrazione di almeno una Messa per pregare per le vittime della guerra e invocare dal Signore "una pace giusta e duratura, in modo particolare per l'Ucraina e la Terra Santa". Segno di speranza per l'Europa La "Catena Eucaristica" vuole essere esperienza di comunione e segno visibile di speranza per l'intero Continente europeo; tempo di preghiera, digiuno ed elemosina "per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra". Appello a pregare per il Papa In questi giorni di sofferenza e malattia, rinnoviamo il nostro appello a pregare per la salute di Papa Francesco.