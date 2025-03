Pizzaballa: in Terra Santa tutto parla di distruzione, difficile sperare ma non impossibile

Il patriarca di Gerusalemme dei Latini intervenuto con un videomessaggio alla terza edizione della “Cattedra dell’accoglienza”, evento al via oggi nella Fraterna Domus di Sacrofano fino al 28 marzo che vuole promuovere solidarietà, incontro e dialogo: "Tantissime persone qui danno la vita e non si arrendono a questa situazione così barbarica". L'intervento del vescovo della Diocesi rumena di Oradia: "Speriamo che la storia non ritorni indietro”

Vatican News

“È molto difficile oggi parlare di speranza e ed è ancor più difficile parlare di speranza qui, in Terra Santa perché tutto parla di distruzione, di paura che sono il contrario della speranza. Però, se alziamo lo sguardo come Maria ci indica, possiamo vedere tantissime persone che ancora danno la vita anche qui, e non si arrendono a questa situazione così barbarica”. Sono le parole che il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha affidato a un videomessaggio inviato ai partecipanti alla terza edizione della Cattedra dell’accoglienza ideata per promuovere la cultura della solidarietà e l’arte dell’incontro e del dialogo. La manifestazione, ospitata negli spazi di Fraterna Domus di Sacrofano, vicino Roma, è dedicata al tema “Speranza e accoglienza, per un futuro planetario fraterno” di cui si discute fino al prossimo 28 marzo.

Tornare in Terra Santa

Per il patriarca chi non si arrende alle barbarie “rende concreta la speranza che abita già nel nostro cuore e che è Gesù Cristo”. Il videomessaggio arriva nel giorno di avvio dei lavori della Cattedra che coincide con “la festa dell’Annunciazione, la festa l’accoglienza per eccellenza”, spiega Pizzaballa sottolineando che “attraverso quel ‘sì eccomi di Maria’ Dio entro nella storia la cambia”. “Il mio augurio è che quella Parola accolta da Maria e poi donata al mondo diventi vita concreta per tutti e continui a essere nel mondo una parola diversa, di vita, di accoglienza, di amore e di dono sé che è lo stile cristiano”, auspica il cardinale che invita tutti a “tornare in Terra Santa” perché “la comunità cristiana ha bisogno della vostra presenza, della presenza dei pellegrini”. Nonostante la ripresa delle ostilità, il porporato evidenzia infatti che "non siamo tornati alla situazione precedente: dal punto di vista dei pellegrinaggi, degli spostamenti la situazione è più tranquilla”. Serve, però, “darsi coraggio, avere fiducia ed esprimere solidarietà”, senza dimenticare che “la speranza si fonda sull’incontro con Gesù”.

Il vescovo romeno Bercea ai lavori nella Fraterna Domus di Sacrofano

Il buio del passato e la speranza del Giubileo

I lavori a Sacrofano hanno visto pure l'intervento di monsignor Virgili Bercea, vescovo della Diocesi rumena di Oradia, il quale ha ricordato i tempi in cui il suo Paese viveva sotto l'influsso dell'Unione Sovietica: "Eravamo dietro la Cortina di ferro e sappiamo cosa significa, sappiamo che i russi sono riusciti a trasformare la nostra Romania in una grande carcere da cui nessuno poteva uscire: gli intellettuali della Romania furono tutti incarcerati, la Chiesa greco-cattolica fu messa fuorilegge, i vescovi, i sacerdoti, i laici furono arrestati”. “Abbiamo vissuto dei tempi molto bui e speriamo che non ritornino mai più nella nostra vita”, ha continuato il vescovo, aggiungendo: “Speriamo che la storia non ritorni indietro” perché “il sonno della memoria fa rinascere mostri”. Bercea ha raccontato anche che “come Chiesa cattolica ci siamo impegnati molto per il Giubileo cercando di dare a tutti il dono della speranza che l'anno giubilare cerca di dare a tutti”. Sono tanti i pellegrinaggi “che le diocesi stanno organizzando anche a Roma per i diversi Giubilei”.