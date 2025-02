Tratta, voci e storie di speranza e guarigione

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani, domani 8 febbraio, si è svolto a Roma un toccante evento nel quale le vittime hanno raccontato dolori, sogni e speranze. Suor Abby Avelino, coordinatrice internazionale di Talitha Kum: "Senza fare rete tra le varie ong, associazioni e congregazioni non potrebbero fare il loro lavoro. E insieme dobbiamo aiutare i sopravvissuti"

Federico Piana- Città del Vaticano

Voci, storie, testimonianze per tentare di cancellare dalla faccia della Terra la tratta di esseri umani. Sono quelle che ieri pomeriggio si sono alternate durante l’evento intitolato ‘Appello alla speranza e guarigione’ ideata dalle organizzazioni promotrici della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro un fenomeno che colpisce milioni di persone, soprattutto donne e bambini, che si celebrerà domani, 8 febbraio.

Collaborazione necessaria

Nell’ aula magna Giovanni Paolo II della Pontificia università della Santa Croce, a Roma, suor Abby Avelino, coordinatrice internazionale di Talitha Kum – la rete internazionale della vita consacrata contro la tratta delle persone – ha aperto l’incontro ribadendo l’essenzialità della collaborazione per combattere chi specula sulla vita degli altri provocando dolore e morte: “Senza fare rete tra le varie ong, associazioni e congregazioni non potremmo fare il nostro lavoro. E insieme dobbiamo aiutare i sopravvissuti ricordando che una vittima su tre risulta essere un minore mentre anche il numero delle donne coinvolte rimane altissimo”.

Combattere le reti invisibili

“La tratta sfigura la dignità umana e porta dolore ed oppressione” ha denunciato il cardinale Michael Czerny. Nel suo messaggio di saluto, il prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale ha spiegato che chi commette questi crimini così nefasti fa parte di reti che “sono invisibili: per contrastarle, occorre essere in grado di riconoscere queste forme di schiavitù ed essere in grado di riabilitare le vittime. Benedico davvero di cuore tutti coloro che seguono questa strada che porta al bene”.

Il racconto della rinascita

Inframezzato da una performance di alcuni alunni del Centro socio-educativo Bakhita di Foggia - che hanno portato in scena uno spaccato della vita di Santa Giuseppina Bakhita, la donna sudanese naturalizzata italiana che da ragazzina fu rapita da mercanti arabi di schiavi e seviziata - , da canzoni toccanti cantate da Gen Verde e dal Coro degli angeli di Roma e dalla danza narrativa di Daniela Kraus, l’evento ha avuto il suo apice espressivo con le testimonianze di alcune vittime sopravvissute alle violenze.

Pauline: "Ora sono davvero libera"

“Quattordici anni fa sono stata abusata sessualmente e mio padre mi picchiava” racconta Pauline, una ragazza del Kenya. “Sono rinata cinque anni fa grazie al sostegno delle suore di Talitha Kum e ora insieme a loro mi spendo per aiutare altre donne che hanno bisogno di essere salvate. Far parte di questa rete di solidarietà per me vuol dire essere davvero liberi”. Un’altra ragazza, di origine colombiana, ha toccato il cuore della platea quando ha ammesso di “essere una sopravvissuta che si sente sopraffatta ma non sconfitta. Dopo gli abusi subiti, sono stata costretta a vendere il mio corpo per le strade di New York ma ora mi sono ripresa la mia vita, nonostante le sofferenze”. Ed è da questo momento in poi che ha deciso di scendere in campo non solo contro la tratta, ma anche per sostenere tutte le vittime di ogni abuso e violenza.

Whoopi Goldberg: "Le suore sono in prima linea: straordinario punto di forza"

Toccante è stato anche il video messaggio dell’attrice pluripremiata Whoopi Goldberg, diventata ambasciatrice di speranza per Talitha Kum, nel quale ha messo in evidenza come nel mondo la tratta colpisca oltre 30 milioni di persone, delle quali 12 milioni sono bambini. “Tutto ciò – sono state le sue parole - è oltraggioso. Le suore si oppongono a tutto questo e sono uno straordinario punto di forza”.