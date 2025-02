Tratta, giovani di tutto il mondo a Roma insieme a Talitha Kum

In vista della XI edizione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani, il prossimo sabato 8 febbraio, un gruppo di ambasciatori di ragazzi provenienti da tutti i Paesi, si è fatto promotore di speranza ‘armato’ dell’App Walking in Dignity per dire no a questo turpe fenomeno

Bernadette Reis – Vatican News

Vengono da Australia, Camerun, Giappone, Albania, Romania, Ucraina, Kenya, Messico, Uruguay, Perù. Hanno unito le loro forze con quelle di Talitha Kum, la rete internazionale di religiose che combattono la tratta di esseri umani, come ambasciatori dei giovani. La loro settimana di attività a Roma è iniziata sabato scorso, mentre domenica mattina hanno raggiunto Papa Francesco in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. Lunedì scorso poi questi ambasciatori dei giovani sono diventati pellegrini della speranza, dirigendosi verso la Basilica di San Pietro, camminando fisicamente ma anche digitalmente “armati” dell’App Walking in Dignity, che ha contato ogni loro passo. Passi che hanno varcato la soglia della Porta Santa e che contribuiscono alla lotta contro la tratta di esseri umani e andranno a beneficio delle numerose iniziative di Talitha Kum sparse in tutto il mondo.

La giornata dell’8 febbraio

Dopo quella della basilica di San Pietro, i giovani hanno attraversato anche le Porte Sante di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore. Giovedì 6 febbraio, invece, attraverseranno la Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura. Suor Abby Avelino, coordinatrice internazionale di Talitha Kum, afferma che i giovani ambasciatori hanno colto l’occasione dell’Anno giubilare e del pellegrinaggio della speranza «per invitare molte persone a camminare con noi, con dignità». Questo appello viene lanciato in particolare durante la settimana di attività che precede l’undicesima Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani, che si celebra sabato 8.

50 milioni di schiavi moderni

Utilizzando l’App Walking in Dignity, i giovani ambasciatori possono promuovere l’applicazione mobile, aumentare la propria consapevolezza sulla tratta di esseri umani e allo stesso tempo contribuire ai progetti che le religiose hanno intrapreso, spiega suor Abby. «Le nostre suore — ha spiegato — stanno lavorando a livello di base con 6.000 membri di Talitha Kum. Mentre camminiamo nella dignità con la gente, siamo ancora consapevoli di quante persone vivono ancora in condizioni di schiavitù moderna: 50 milioni è la stima. Camminando insieme, quindi, possiamo sognare e sperare di porre fine alla tratta di esseri umani». L’applicazione Walking in Dignity è stata lanciata il 30 gennaio dello scorso anno dai giovani ambasciatori di Talitha Kum. Attraverso di essa, invitano i loro coetanei a impegnarsi nella cura delle vittime della tratta camminando insieme. Man mano che i loro passi vengono contati e donati, possono sbloccare contenuti e scoprire come Talitha Kum svolge la sua missione. Inoltre, i passi che gli utenti dell’App donano sono compensati da donatori che sostengono la missione di Talitha Kum. Secondo suor Mary Barron, presidente dell’Unione internazionale delle superiore generali, che ha fondato Talitha Kum quasi 16 anni fa, l’App Walking in Dignity «rende le informazioni su questa insidiosa realtà più accessibili alle giovani generazioni, il che è importante perché li coinvolge rendendoli partecipi e sensibili al fine di prevenire ed eliminare la tratta nel mondo».

200 milioni di passi

Dal lancio, gli utenti di 95 Paesi hanno donato circa 200 milioni di passi, pari a 200.000 gettoni, coprendo una distanza di 52 milioni 120.000 chilometri. Nove progetti associati a Talitha Kum hanno raggiunto l’obiettivo di 150.000 gettoni.