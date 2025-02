Talitha Kum Zimbabwe, le suore guidano la lotta contro la tratta di esseri umani

Talitha Kum in Zimbabwe. Organizza incontri di formazione per sacerdoti, suore e giovani (Foto: Suor Diana Kanyere (Coordinatore Nazionale))

Nei loro sforzi per combattere la tratta di esseri umani, i membri della rete nel Paese africano brillano come un faro di speranza. Guidate dalle Piccole Figlie di Nostra Signora Benedetta (le Suore LCBL), forniscono supporto ai sopravvissuti, sensibilizzano e responsabilizzano la futura generazione di leader che combattono questo crimine

Suor.Mufaro Chakuinga, LCBL

In un mondo in cui migliaia di vite si sono perse all'ombra della tratta di esseri umani, Talitha Kum nello Zimbabwe brilla come un faro di speranza, con le Piccole Figlie di Nostra Signora Benedetta, note come le Suore LCBL, in prima linea nella lotta contro questo atroce crimine.

Sotto la guida di suor Diana Kanyere, attuale coordinatrice nazionale della Rete Internazionale della Vita Consacrata Contro la Tratta degli esseri umani, ha fornito un rifugio sicuro per i sopravvissuti, ha sostenuto il cambiamento delle politiche e sensibilizzato sulla piaga della tratta di esseri umani.

A livello globale, oltre 40 milioni di persone sono intrappolate in questa schiavitù moderna, con migliaia di persone sfruttate ogni giorno. In Zimbabwe la povertà, la disoccupazione e la mancanza di opportunità hanno creato un terreno fertile per i trafficanti per sfruttare individui vulnerabili. Le donne e i bambini sono colpiti in modo sproporzionato e molti di loro vengono attirati nel lavoro forzato, nella tratta sessuale e in altre forme di sfruttamento.

Le Suore LCBL formano leader religiosi e i giovani

Le sorelle LCBL hanno intrapreso azioni coraggiose nella lotta contro la tratta di esseri umani. Attraverso Talitha Kum Zimbabwe forniscono servizi completi ai sopravvissuti, tra cui consulenza, assistenza medica e formazione. "Crediamo che ogni sopravvissuto meriti dignità, rispetto e la possibilità di ricostruire la propria vita", ha affermato Suor Kanyere. "Il nostro obiettivo è fornire un ambiente sicuro e di supporto in cui possano guarire le ferite, imparare e prosperare".

Mobilitare i leader religiosi per unirsi alla lotta contro la tratta di esseri umani è una pietra miliare del progetto. Nel 2023, l'organizzazione ha condotto un seminario di formazione per 30 religiosi e religiose, nonché per 10 giovani di diverse diocesi. Questa mossa strategica mira a sfruttare l'influenza dei leader religiosi nel diffondere consapevolezza e ispirare il cambiamento all'interno delle loro comunità.

L'attenzione è stata indirizzata anche a potenziare la futura generazione di leader anti-tratta attraverso le sue iniziative incentrate sui giovani. Recentemente, l'organizzazione ha condotto workshop di formazione per giovani ambasciatori e studenti universitari, dotandoli delle conoscenze e delle competenze per diventare protagonisti del cambiamento.

Invito all'azione congiunta

Mentre Talitha Kum Zimbabwe continua a combattere contro la tratta di esseri umani, lancia un invito all'azione a singoli individui, organizzazioni e governi. "Non possiamo farcela da soli", ha detto ancora suor Kanyere. "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per creare un mondo in cui la tratta di esseri umani non sia più tollerata".

Il lavoro dell'organizzazione è una testimonianza del potere dell'azione collettiva delle Piccole Figlie di Nostra Signora Benedetta e dei suoi partner nella lotta alla tratta di esseri umani.

Nonostante le sfide che deve affrontare, Talitha Kum Zimbabwe rimane impegnata nella sua missione, guidata da un profondo senso dello scopo e dalla determinazione a creare un mondo in cui la tratta di esseri umani non sia più tollerata.