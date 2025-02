Padre Hani, il prete maronita che con moglie e figli cucina in strada per i poveri

Quando la speranza passa per un piatto cucinato sotto un capannone e offerto a chi ne ha bisogno. Il sacerdote e la consorte Dounia hanno avviato, dopo l'esplosione del porto di Beirut, il progetto "Cuisine de Mariam", un padiglione dove quanti a causa di guerra e povertà non hanno risorse ma solo fame, possono trovare un pasto caldo appena cucinato. Con l'aiuto di figli e volontari, sostenuti da donatori e da privati, i due hanno avviato pure una cucina itinerante e offrono supporto psicologico

Salvatore Cernuzio - Beirut

L’esplosione, la distruzione e, via, un pentolone preso da casa e portato di corsa per strada per cucinare lì per lì un piatto caldo a volontari, feriti, familiari, gente delle vie vicine al porto che aveva perso tutto. È iniziata così, da un istinto di solidarietà a poche ore da una delle più grandi tragedie che Beirut abbia mai conosciuto, la Cuisine de Mariam, l’attività di padre Hani Tawk, sacerdote maronita, e della moglie Dounia. Un progetto caritativo in Libano che consiste in nient’altro che cucinare ogni giorno per chi non ha più risorse ma tanta fame: poveri, sfollati, rifugiati, vittime di guerra.

Padre Hani e la moglie Douinia

Pasti per strada

La coppia, rispettivamente 50 e 45 anni, sposata da ventiquattro, genitori di quattro figli e già nonni (“A breve arriverà un altro nipotino!”) prima distribuiva pasti per i marciapiedi della capitale del Libano: piatti francesi, piatti italiani (“Il ragù alla bolognese!”), soprattutto piatti libanesi perché incontrano maggiormente il gusto della popolazione. Lo hanno fatto per 25 giorni, poi “ci hanno cacciato e allora abbiamo trovato un magazzino semi-distrutto che abbiamo riallestito”. Da qualche mese esiste pure una cucina mobile che gira per tutto il Paese.

In Evidenza 21/02/2025 La Chiesa in Libano tra le sfide di rifugiati e carità: “Aiutiamo ma abbiamo bisogno di aiuto” Il cardinale Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo integrale, al suo secondo giorno di missione a Beirut, ha partecipato alla sessione conclusiva dell'Assemblea dei ...

Dall'esplosione del porto, al Covid, fino alla guerra

Dall’iniziale pentolone si è arrivati a distribuire anche 25 mila piatti al mese, con una media di quasi 3 mila al giorno. Durante la guerra sono diventati anche 5 mila: “Lavoravamo 7 giorni su 7. Per 605 giorni non ci siamo mai fermati”. Neanche sotto i droni e le bombe. Sì, perché la guerra per Hani e Mariam è stata una delle tante tragedie che, armati di mestoli e fornelli, hanno affrontato in questi cinque anni: l’esplosione del porto, l’acuirsi della crisi economica, la pandemia di Covid, il conflitto al sud del Paese. “Ma siamo sempre andati avanti”, raccontano ai media vaticani, a margine dell’incontro ad Harissa delle Ong e le altre realtà caritative libanesi con il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, in missione nel Paese dei Cedri.

L'aiuto dei quattro figli

Un guizzo appare dietro gli occhiali scuri di padre Hari quando ricorda le fasi iniziali del progetto. “Abitiamo a Byblos, a 40 km di distanza da Beirut. Saputo della esplosione abbiamo preso una grande pentola e abbiamo iniziato a cucinare per i volontari e le persone colpite. In un primo momento era un progetto molto rudimentale, dopo si è sviluppato sempre di più di giorno in giorno”. Dopo un mese hanno affittato il capannone a cento metri dal porto, allestito ora con cucine professionali e un lunghissimo tavolo dove i due espongono sui social network le vaschette in alluminio ricolme di pietanze. All’inizio a cucinare era solo Dounia, poi si è rimboccato le mani pure Hani. Lo ha dovuto fare per forza quando la moglie si è ritirata durante il confinamento del Covid per badare ai figli e alla casa. Finita la pandemia, sono tornati tutti in campo, inclusi i ragazzi: tre maschi e una femmina di 26, 20, 16 e 13 anni. Studenti e lavoratori, hanno aiutato i genitori da subito: “Sono sempre stati con noi. Prima i preparativi si facevano in casa”, racconta la coppia. “Cucinavamo fino a mezzanotte, portavamo tutto il giorno dopo in strada. I ragazzi erano commossi. Si sono sempre dati da fare e hanno messo dentro pure i loro risparmi”. Ora, compatibilmente con impegni di uffici e università e soprattutto l’estate, continuano a dare una mano.

Alcuni dei tanti piatti preparati nella Cuisine de Mariam (foto © Facebook - La Cuisine de Mariam, Mary's soup kitchen)

Oltre al cibo, anche supporto psicologico

La Cuisine al momento conta sulla presenza di due chef professionisti che gestiscono la preparazione dei pasti giornalieri, oltre che sull’aiuto di numerosi volontari. E, come se non bastasse, Duinia ha iniziato a offrire pure supporto psicologico e psicosociale. “Abbiamo organizzato gruppi per bambini e per adulti”, racconta. “In Libano la previdenza sociale non copre la terapia psicologica, ma c’è grande bisogno di guarire dai traumi e le persone qui sono molto traumatizzate. L’esplosione del porto, come anche tutti i problemi prima e dopo, hanno esercitato una forte pressione psicologica sulla popolazione. Ci sono sintomi che persistono, sindromi post-traumatiche e c’è anche violenza intrafamiliare. Molte persone non possono permettersi il lusso di andare da uno psicologo. Ho organizzato allora ambulatori gratuiti tre volte a settimana. La gente sa che siamo lì, prende appuntamento e viene”.

In Evidenza 20/02/2025 A Beirut, dove il cambiamento parte dai giovani cristiani. Czerny: siate luce nel buio Primo giorno della missione in Libano del prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale. Nella capitale la sosta alla tomba di padre Kolvenbach, preposito ...

Sostegno di donatori e aiuto di privati

Sotto un capannone ci si prende cura, insomma, di corpo, mente e anima. A sostenere la Cuisine de Mariam è stato inizialmente L’Œuvre d’Oriente, poi diverse associazioni. Attualmente il più grande donatore è la Fondazione CMA-CGM, che fa capo all’azienda francese di trasporti, la terza più grande del mondo. “Ma – raccontano i protagonisti di questa favola urbana - sono davvero tante le persone che, singolarmente, hanno da subito creduto in noi, nella nostra missione, e ci hanno aiutato. C’è molta beneficenza fatta da privati. È un miracolo, un vero miracolo”.

Dounia a lavoro (foto © Facebook - La Cuisine de Mariam, Mary's soup kitchen)

Il prossimo passo? "Girare il mondo!"

Padre Hani e Dounia, come detto, oltre al progetto del porto hanno avviato di recente l’altra iniziativa di una cucina mobile che gira per Beirut e altre città del Libano, inclusi i villaggi colpiti dalla guerra. “Siamo in grado di preparare circa mille pasti al giorno”. E neanche a chiederglielo se, dopo tanto impegno, abbiano intenzione di fermarsi o rallentare. “In realtà il nostro desiderio è quello di girare il mondo, di incontrare le persone, i poveri, lì dove sono, nei loro bisogni”. E allora, “mabruk!”, “congratulazioni!”.