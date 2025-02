Germania, Bätzing: l'estremismo è incompatibile col cristianesimo

Intervistato dal quotidiano Avvenire in vista delle elezioni dei deputati della camera bassa del parlamento, previste domenica 23 febbraio, il presidente della Conferenza episcopale tedesca manifesta preoccupazione per l'alto numero di consensi che sta ricevendo l'Afd, il partito di estrema destra. Difficilmente si può definire democratico chi sostiene regimi autoritari e fomenta il razzismo, dice il presule, che invita a votare per chi promuove lo Stato di diritto, la libertà e la solidarietà

“La democrazia è l'arte di cercare e trovare compromessi” e “non è negoziabile”: lo afferma il presidente della Conferenza episcopale tedesca monsignor Georg Bätzing, vescovo di Limburg, in una intervista rilasciata ad Avvenire a proposito delle elezioni in Germania di domenica 23 febbraio. I tedeschi sono chiamati alle urne per eleggere i deputati del Bundestag, la camera bassa del parlamento, in anticipo rispetto alla scadenza naturale di settembre 2025, dopo che il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz ha perso la fiducia del parlamento alla fine dello scorso anno, e il presule ritiene che gli attuali dibattiti politici mettono in discussione “i punti di forza” della democrazia tedesca, “soprattutto la ricerca di compromessi e la tutela delle minoranze”, da ritenere “efficaci anche in tempi di crisi”. Preoccupato “per l'alto numero di consensi, fino al 20%, dell'Afd”, l’Alternative fur Deutscheland, il partito di estrema destra, il vescovo di Limburg, spiega che “molte persone non hanno più fiducia nella politica” e sono alimentate “dalle paure”, per questo occorrono risposte da parte di “tutte le forze sociali”. Se la nostra società si polarizza sempre di più, al punto che le persone si oppongono in modo inconciliabile l'una all'altra, le forze estremiste avranno vita facile”, riflette il vescovo di Limburg, che considera “l'estremismo e, soprattutto, il nazionalismo etnico” incompatibili “con il cristianesimo”.

C’è bisogno di speranza e fiducia nel futuro

Dalle pagine del quotidiano della Conferenza episcopale italiana, monsignor Bätzing spiega che la Chiesa tedesca vuole dare il suo “contributo alla società civile” e per questo esorta i cittadini della Germania “a recarsi alle urne, a vivere la democrazia”. “Il nostro Paese ha bisogno di speranza e fiducia nel futuro - sottolinea -, perché ci troviamo di fronte a molte sfide e a un cambiamento dell'ordine globale: la guerra della Russia contro l'Ucraina, che viola il diritto internazionale, i disordini in Medio Oriente e in altre aree di crisi in tutto il mondo hanno scosso le certezze”. Considerando “le fughe e gli spostamenti” di persone che stanno assumendo proporzioni tali da far crescere tra i cittadini tedeschi “la paura di essere sopraffatti”, il presule chiede che la politica dia “risposte a tutto questo”.

Votare per chi promuove libertà e solidarietà

Di fronte, inoltre, alle preoccupazioni della gente “per la situazione economica, per i cambiamenti climatici”, e ancora “per le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'ascesa di forze autoritarie, la disinformazione mirata e il conseguente tentativo di screditare la convivenza democratica in Germania”, “la politica e tutte le forze sociali, comprese le Chiese” devono “restare uniti”, rimarca il presidente della Conferenza episcopale tedesca. La Germania “deve continuare a rafforzare l'Europa come spazio comune di libertà, giustizia, sicurezza e benessere e allo stesso tempo servire la pace nel mondo e i diritti umani”, evidenzia monsignor Bätzing, per tale motivo serve “una politica umanitaria per i rifugiati e di una buona integrazione degli immigrati”. Chi, invece, “sostiene regimi autoritari e adotta le loro presunte soluzioni a problemi impegnativi e chi fomenta il razzismo e il nazionalismo non solo agisce in modo discutibile dal punto di vista dell'immagine cristiana di Dio e dell'uomo”, considera il vescovo di Limburg, ma “difficilmente può essere definito democratico”. Da qui l’invito “a votare alle elezioni del Bundestag per i partiti e i politici che si impegnano per una Germania basata sullo Stato di diritto, sulla libertà, sull'apertura al mondo, sulla solidarietà e sulla salvaguardia del creato”.