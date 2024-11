"Un pezzo di cielo solo per te": il nuovo libro di Davide Banzato dedicato ai giovani

“Come faccio a trovare il mio posto nel mondo?” Quesito comune alle nuove generazioni e alla quale il sacerdote che con loro presta servizio a Nuovi Orizzonti sceglie di rispondere attraverso la sua testimonianza di smarrimento e vocazione, "di umano errare e di Luce"

Vatican News

“Come faccio a trovare il mio posto nel mondo?” È una domanda che molti giovani si pongono, e per questo il sacerdote e autore Davide Banzato ha scelto di condividere il suo personale viaggio di scoperta. In un'epoca in cui le distrazioni ci circondano e le incertezze aumentano, don Davide offre una guida sincera attraverso le pagine del suo nuovo libro "Un pezzo di cielo solo per te"(Mondadori Electa Junior).

Ascoltarsi e fare brillare i propri sogni

Con un linguaggio accessibile e toccante, l'autore esplora dubbi ed errori, condividendo con i più giovani il suo percorso di smarrimento e vocazione, di umano errare e di Luce. Vuole trasmettere il messaggio più prezioso di tutti: ognuno di noi si merita di ottenere il proprio pezzo di cielo e di fare della propria vita un mosaico meraviglioso, basta ascoltarsi e imparare a far brillare i propri sogni. "Un pezzo di cielo solo per te" è un libro utile a chi sta crescendo per trovare il proprio posto nel mondo, grazie alle parole di un sacerdote che presta servizio a Nuovi Orizzonti con i giovani e le loro difficoltà e che, prima di trovare la propria vocazione, è stato giovane lui stesso. Questo è il primo libro specificamente dedicato ai giovani, arricchito dalle illustrazioni poetiche di Alessandro Sanna. "Un pezzo di cielo solo per te" sarà in libreria dal 5 novembre 2024 ed è già disponibile in pre-order.

Al fianco dei giovani

Davide Banzato, nato a Padova nel 1981, è un sacerdote attivo nel sociale presso la comunità internazionale Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante, dove vive sia con i ragazzi del Centro “Jeshua” a Piglio in cammino per uscire da diverse situazioni di disagio (droga, alcolismo, prostituzione, devianza…) sia con quanti sono in Cittadella Cielo a Frosinone impegnati in un cammino di guarigione del cuore e di discernimento vocazionale. Scrive per varie testate giornalistiche, conduce il programma “I viaggi del cuore” a Canale 5. Ha pubblicato i bestseller Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore (Piemme, 2021) e, con papa Francesco, Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi (Piemme, 2023).