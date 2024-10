Un corso online per ripensare la Dottrina Sociale della Chiesa

La Scuola di Economia Civile, Federcasse e il Polo Lionello Bonfanti lanciano la seconda edizione del corso online di alta formazione "Dottrina Sociale della Chiesa: Le nuove sfide del XXI secolo". L'iniziativa, che si svolgerà da novembre 2024 ad aprile 2025, mira a rivitalizzare il pensiero sociale cattolico nell'era post-moderna

Vatican News

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 iscritti, la nuova stagione del corso online di alta formazione "Dottrina Sociale della Chiesa: Le nuove sfide del XXI secolo" si propone di affrontare una sfida cruciale: la crescente irrilevanza della cultura cattolica nel dibattito pubblico, soprattutto in ambito teologico, sociale ed economico. "Il mondo, soprattutto in Europa e in Occidente, è cambiato molto velocemente con la fine del millennio, portando via buona parte della riflessione della Dottrina Sociale della Chiesa del Novecento, ancora fondata su una teologia che aveva fatto poco i conti con la post-modernità", spiegano i coordinatori del corso.



I temi

L'iniziativa, che si svolgerà da novembre 2024 ad aprile 2025, mira a rivitalizzare il pensiero sociale cattolico nell'era post-moderna. Il programma formativo si articolerà in 6 moduli, ciascuno composto da 3-4 lezioni, che spazieranno dai fondamenti biblici della Dottrina Sociale della Chiesa alla storia delle encicliche sociali, dalla storia e attualità del credito civile e comunitario a temi riguardanti lavoro, scuola, famiglia e diritto, politica, istituzioni, fino ad arrivare a un focus sulle sfide e gli orizzonti di futuro.

I docenti

Tra i docenti confermati, oltre agli economisti Luigino Bruni e Stefano Zamagni, coordinatori del corso, figurano nomi di Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, Matteo Rizzolli, Antonio Magliulo, Paolo Santori, Elena Granata, Antonio Maria Baggio, Vera Negri Zamagni, Leonardo Becchetti, Leonardo Brancaccio, Valentina Rotondi, Mauro Magatti e Beatrice Cerrino. Alla rosa dei docenti si aggiungono anche Alessandra Smerilli (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), Raul Caruso e Tommaso Greco.

Le lezioni si terranno in modalità online, con una struttura che prevede una parte frontale, il dialogo con i docenti e laboratori di gruppo con tutor. Il percorso formativo si concluderà con una breve tesina e un seminario in presenza presso il Polo Lionello Bonfanti, al termine del quale verrà rilasciato un diploma.

Ancora aperte le iscrizioni per la seconda edizione del corso. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.pololionellobonfanti.com.