Premio Giordano, il 21 settembre la premiazione dei vincitori a Napoli

Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (Ricardo Perna | JMJ Lisboa 2023)

Il libro "Amicizia" del cardinale de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, è il vincitore della XII edizione del riconoscimento intitolato all'arcivescovo di Napoli. Secondo classificato il volume "Uccisero anche i bambini" di don Paweł Rytel-Andrianik, responsabile della sezione polacca di Radio Vaticana - Vatican News, e Manuela Tulli, vaticanista dell’Ansa. Terzo posto per "Giovanni XXIII e Paolo VI" di Marco Roncalli. La cerimonia con l'arcivescovo Battaglia

Vatican News

Sarà l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, presidente del Premio cardinale Michele Giordano, a premiare i vincitori della XII edizione del riconoscimento intitolato al porporato lucano per diciannove anni alla guida dell’arcidiocesi partenopea. La cerimonia si svolgerà sabato 21 settembre 2024, alle 16, a Napoli, presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13). All’evento saranno presenti anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, e l’arcivescovo Piero Marini, presidente emerito del Pontificio Comitato per i congressi eucaristici internazionali. Il riconoscimento ha il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti della Campania.

I vincitori

Amicizia (Piemme) del cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede, è il libro vincitore della XII edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Secondo classificato il volume Uccisero anche i bambini (Ares) di don Paweł Rytel-Andrianik, responsabile della Sezione polacca di Radio Vaticana - Vatican News, e Manuela Tulli, vaticanista dell’Ansa. Terzo posto per il testo Giovanni XXIII e Paolo VI (Morcelliana) dello storico Marco Roncalli. Premio speciale per il volume Teologia nella relazione (Città Nuova) di don Alessandro Gargiulo, docente incaricato di teologia trinitaria presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso, parroco di Maria SS. del Buon Rimedio nel quartiere Scampia e decano dell’VIII decanato dell’arcidiocesi di Napoli.

Menzioni speciali

Menzioni speciali per i libri Comunicare l’invisibile (New Media) di Ciro Biondi, responsabile dell’Ufficio comunicazione della Caritas diocesana di Pozzuoli, e Il Papa del coraggio e della fede (Ancora) di Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana di Avvenire.