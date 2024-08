Sant'Egidio, "Ferragosto solidale" in Italia per senza dimora rifugiati

In un tempo segnato da troppe guerre, si moltiplicano le iniziative della Comunità in diverse città italiane. A Roma il tradizionale pranzo nella mensa di via Dandolo e cocomerate nelle carceri di Rebibbia e Regina Coeli tra il 14 e il 15 agosto

Vatican News

Di amicizia c’è bisogno, soprattutto in questi giorni estivi in cui, chi è fragile, sente di più non solo il caldo, ma soprattutto la solitudine. Per Sant’Egidio sarà un “Ferragosto della solidarietà”, pieno di appuntamenti che rappresentano una risposta all’abbandono, all’aumento del costo della vita e alla rassegnazione di tanti. Il 15 agosto si moltiplicheranno quest’anno i momenti di incontro e i pranzi, coronati dalla tradizionale cocomerata, a Roma e in altre città italiane, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti, alcuni dei quali giunti con i corridoi umanitari e ormai integrati. Saranno, anzi, molti di loro ad aiutare i nuovi arrivati: tra i volontari anche alcune donne ucraine e alcuni afghani a tre anni esatti dalla grande fuga di Kabul che cominciò proprio il 15 agosto del 2021.

A fianco ad anziani, ex clochard, disabili

Nella capitale l’appuntamento per il tradizionale pranzo di Ferragosto è giovedì 15 agosto, alle 12, alla mensa di via Dandolo 10. Ma il “Ferragosto della solidarietà” sarà vissuto anche nei numerosi cohousing e convivenze realizzati da Sant’Egidio con anziani, persone con disabilità, ex senza fissa dimora e nei centri presenti in diversi quartieri della città. Come la festa che si svolgerà già mercoledì 14 agosto alle 17, nella “Casa dell’Amicizia”, a piazza dei Consoli 17, con tanti nuclei familiari, soprattutto italiani, che ogni settimana ricevono pacchi alimentari e aiuti contro il carovita.

Il "Ferragosto solidale" a Roma

Eventi nelle carceri

Eventi particolarmente sentiti, per le condizioni difficili degli istituti penitenziari italiani, saranno le cocomerate nella Casa circondariale di Rebibbia: mercoledì 14 agosto nel complesso femminile e giovedì 15 agosto nel Nuovo Complesso maschile, che raggiungeranno tutti i detenuti presenti. A queste iniziative si aggiungerà, nella mattinata del 15 agosto, la distribuzione di 500 kg di cocomero per tutti i detenuti di Regina Coeli.

Appuntamenti a Milano, Genova, Padova, Napoli

Feste, pranzi ed altri eventi di solidarietà si svolgeranno non solo a Roma ma anche a Milano (alle 18 del 15 agosto allo spazio Living Together, via dei Cinquecento 7), Genova (alle 12 del 15 agosto alla mensa di via delle Fontane e nel pomeriggio in diversi quartieri della città), Padova (dalle 16.30 al patronato di Ognissanti, via Orus 4), Napoli (cocomerata nell'Istituto Bianchi in piazza Montesanto 25 il 14 agosto alle ore 17), e in altre città italiane.

La "cocomerata" della Comunità di Sant'Egidio nel 2023 per rifugiati e senza dimora