Le religiose voce potente del cambiamento a difesa di chi non ha voce

Suor Jane Wakahiu è una donna di speranza, non solo per le suore cattoliche, ma per tutti coloro che si sforzano di fare la differenza nel mondo: "Nella nostra realtà frenetica dobbiamo onorare l'incredibile lavoro delle religiose impegnate tra la gente e metterle in condizione di continuare a correre in avanti"

Suor Roselyne Wambani Wafula, fsp



"Come suore cattoliche siamo chiamate a servire coloro che sono più vulnerabili. Il supporto della Fondazione Hilton ci consente di amplificare i nostri sforzi e di raggiungere coloro che ne hanno più bisogno. Il nostro impegno per alleviare la sofferenza e promuovere un cambiamento positivo continua a ispirare e responsabilizzare milioni di persone in tutto il mondo", afferma suor Jane Wakahiu. La religiosa delle Piccole Sorelle di San Francesco, vicepresidente associato per i programmi presso la Fondazione Conrad N. Hilton, nonché responsabile dell'Iniziativa delle Sorelle Cattoliche (Catholic Sisters Initiative), offre una prospettiva unica al mondo della filantropia. Di recente si è intrattenuta con Vatican News per parlare dell'importante ruolo che la Fondazione Hilton svolge nell'emancipazione delle suore cattoliche di tutto il mondo.

Il potere della comunicazione

Alla domanda sul perché l'Iniziativa delle Sorelle Cattoliche sia concentrata sulla formazione delle religiose nella comunicazione, suor Jane sottolinea l'importanza di comunicare correttamente il Vangelo. "La comunicazione è fondamentale in tutto ciò che facciamo. Questo è particolarmente vero per coloro che servono la Chiesa ", ha dichiarato. L'Iniziativa delle Suore Cattoliche riconosce questa nuova realtà, definendo le suore cattoliche forze silenziose per il bene che dedicano la loro vita all'umanità. Eppure, ha aggiunto, le loro voci spesso si perdono.



"A differenza di dieci anni fa - ha spiegato suor Jane - nel mondo di oggi la comunicazione è la pietra angolare di un ministero efficace. È importante il modo in cui ci colleghiamo e condividiamo il messaggio di fede". La capacità di condividere il messaggio di speranza, difendere gli emarginati e connettersi con le comunità si basa su una comunicazione chiara e convincente. "Dotare le nostre sorelle delle capacità di comunicare in modo efficace non è più un lusso", ha affermato suor Jane, aggiungendo: "E' una necessità. Le suore cattoliche stanno diventando voci potenti per la giustizia sociale, l'istruzione e la costruzione della pace".

Associazione dei religiosi in Uganda, beneficiari della Fondazione Hilton, con suor Jane Wakahiu

Proseguendo il discorso

Per quanto riguarda i modi specifici in cui l'Iniziativa delle Suore Cattoliche potenzia le suore nella comunicazione, suor Jane ha fatto notare che offre una varietà di programmi. "Questi vanno dai workshop sull'impegno sui social media alle iniziative di formazione sui media - ha affermato -. Organizziamo workshop e formazione in vari campi della comunicazione, dai social media e dallo storytelling digitale all'alfabetizzazione mediatica e alla scrittura di richieste efficaci di finanziamento." Queste competenze "consentono alle sorelle di condividere le loro storie, aumentare la consapevolezza delle esigenze delle loro comunità e, in definitiva, ottenere finanziamenti per il loro cruciale lavoro. Facilitiamo anche le opportunità per le sorelle di collaborare e imparare dalle reciproche esperienze".

Storie di successo

Passando all'impatto dell'Iniziativa Suore Cattoliche, il volto di suor Jane si è illuminato in riconoscimento delle tante religiose che beneficiano del Progetto Pentecoste, che forma le suore alla comunicazione in collaborazione con il Dicastero vaticano per la Comunicazione. "Abbiamo assistito a cambiamenti incredibili - ha dichiarato -. Le sorelle che un tempo faticavano a navigare nella complessità dei social media ora lo utilizzano efficacemente per connettersi con le loro comunità e sensibilizzare sulle questioni critiche. Altre hanno affinato le loro capacità comunicative e sono diventate una voce potente a difesa dei senza voce ".

Oltre i numeri

"Mentre il calo del numero delle suore è una realtà, non dovremmo trascurare il quadro più ampio", ha detto ancora suor Jane. "Dobbiamo spostare la nostra attenzione sulla vitalità, la qualità e l'impatto di coloro che le religiose stanno servendo attivamente, celebrare la loro dedizione e dotarle delle risorse necessarie per continuare il loro lavoro vitale", perché "il loro impatto sul mondo è innegabile."

Un raggio di speranza

"C'è così tanto lavoro da fare", ha concluso suor Jane. "I bisogni sono grandi e le opportunità di servizio sono illimitate. Concentriamoci sull'amplificazione di queste storie, incoraggiando le giovani donne a considerare una vita di servizio e sostenendo le suore che stanno già cambiando la narrazione, assicurando che l'eredità di alleviare la sofferenza prosegua per le generazioni a venire".