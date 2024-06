SACRU organizza a Lisbona la prima Summer School

La rete internazionale di università, che promuove la cooperazione globale tra atenei cattolici di ricerca, facendo progredire la conoscenza e l'istruzione superiore a livello mondiale per il bene comune, ha selezionato sedici studenti di diversi Paesi per i quali ha pensato un programma multidisciplinare sulle sfide pervasive e pressanti che minacciano la stabilità e l’attrattività della democrazia liberale

Vatican News

Sedici studenti provenienti da sei università di Europa, Oceania, Nord America e Sud America, dall’1 al 14 luglio, prenderanno parte al campus dell'Universidade Católica Portuguesa, a Lisbona, a un'esperienza formativa integrale, che coniugherà studio accademico e visite culturali. Si tratta della prima Summer School, sul tema “A New World Order: The Way Ahead between Democracy and Authoritarian Challenges”, organizzata dalla Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU), network internazionale di università, la cui mission è quella di promuovere la cooperazione globale tra università cattoliche di ricerca, facendo progredire la conoscenza e l'istruzione superiore a livello mondiale per il bene comune.

Gli argomenti

I quattordici giorni di formazione saranno dedicati alle sfide pervasive e pressanti che attualmente minacciano la stabilità e l’attrattività della “democrazia liberale”, considerando il pesante impatto che hanno avuto sulla credibilità e sulla percezione della sua idoneità ad affrontare le intricate dinamiche del presente, gli attacchi terroristici dell’11 settembre, le guerre in Afghanistan e in Iraq, l’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto israelo-palestinase, la crisi globale dei rifugiati, le ondate migratorie senza precedenti e la minaccia alla salute pubblica globale portata dal Covid. Tutto questo in un ordine globale sempre più interconnesso, competitivo e complesso. Oltre ai professori dell'Universidade Católica Portuguesa, contribuiranno con la loro expertise docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) e della Sophia University (Giappone). I partecipanti alla Summer School saranno impegnati in visite e attività culturali nei dintorni di Lisbona.

Un programma multidisciplinare

Accademici e studenti, grazie rifletteranno su come la "democrazia liberale" dovrebbe essere definita, come è stata sviluppata, quali interazioni sono state adottate, quali critiche sono diventate popolari e quali principi dovrebbero guidare una possibile rinascita "liberaldemocratica". Quello proposto dalla Summer School della Sacru è un programma multidisciplinare che coinvolgerà giovani provenienti da diversi ambiti di studio: Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Cooperazione e Sviluppo, Storia, Filosofia, Giurisprudenza, Infermieristica, Lingue, Economia e Psicologia. L’integrazione di varie discipline vuole arricchire l'esperienza di apprendimento, favorire una comprensione esaustiva di questioni globali complesse e dimostrare come l'interdisciplinarità sia un caposaldo della attività di SACRU.

Fare rete e costruire legami

“Questa Summer School riflette l'impegno della SACRU nel coinvolgere le giovani generazioni provenienti da diversi continenti - spiega il segretario generale del network che comprende otto università e prorettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Pier Sandro Cocconcelli -. Il programma offrirà agli studenti un'esperienza che va oltre le ore di insegnamento. Sarà un'opportunità unica di sentirsi parte di una rete globale e di costruire forti legami - osserva -. In un presente e in un futuro definiti dall'internazionalizzazione, è fondamentale che l'Alleanza continui a proporre iniziative simili”.

Esperti e studenti di diversi Paesi a confronto

La professoressa Mónica Dias, direttrice dell'Istituto di Studi Politici dell'Universidade Católica Portuguesa e responsabile scientifico della Summer School, sottolinea che “molte delle sfide che attualmente minacciano la stabilità delle società democratiche sono globali, sia per natura che per impatto”. Per tale motivo “iniziative come la SACRU Summer School hanno un valore immenso”, consentono, infatti, “a esperti e studenti di tutto il mondo di riunirsi e condividere esperienze uniche, offrire prospettive diverse e proporre soluzioni innovative, immergendosi in un programma che promuove la curiosità scientifica e una comunicazione aperta”. “È un vero onore per l'Università Católica Portuguesa ospitare questo programma inaugurale a Lisbona - afferma la professoressa Dias - e contribuire alla rivitalizzazione del pensiero politico democratico”.

Le università della SACRU

Fanno parte di SACRU l'Australian Catholic University (Australia), il Boston College (USA), la Pontificia Universidad Católica de Chile (Cile), la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile), la Sophia University (Giappone), l'Universidade Católica Portuguesa (Portogallo), l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) e l'Universitat Ramon Llull (Spagna). La rete di università persegue un approccio transdisciplinare, incoraggiando gli accademici a lavorare insieme per affrontare le sfide globali.