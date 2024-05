Zuppi: Anelli ha vissuto la vocazione dell'Università, ha sentito "suoi" tutti gli studenti

Incontro di preghiera all'Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, per ricordare il rettore morto il 23 maggio. Il presidente dei vescovi italiani ne sottolinea la passione, la competenza, la chiarezza e libertà di pensiero che ha trasmesso agli allievi. L'arcivescovo Delpini invita a passare dall'enigma al mistero, dalla curiosità alla discrezione, dall'inquietudine all'assunzione di responsabilità: superare atteggiamenti retorici, morbosità, pettegolezzo

Antonella Palermo - Città del Vaticano

"Il professor Anelli si è dedicato agli studenti, tutti, che ha sentito suoi". Evidenziando questa "caratteristica brillante" della vita del rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, morto tragicamente suicida il 23 maggio scorso, il cardinale Matteo Zuppi ha voluto ricordare la sua figura questa mattina, in occasione dell’incontro di preghiera e congedo in Aula Magna della sede di Milano.

Passione, competenza, chiarezza, libertà di pensiero

Consapevole che le parole sono "parziali" e "insufficienti" in queste circostanze, il presidente della Conferenza Episcopale italiana ha espresso vicinanza e partecipazione al dolore della comunità dell'Ateneo. L'occasione è anche di soffermarsi sul compito precipuo dell'università di essere "intelligente", capace di leggere dentro la realtà, di ascoltare e recepire la crescente volontà dei giovani di essere loro a "porre i nuovi valori ordinanti della società". Zuppi ricorda il rettore Anelli come "cordiale e diretto con tutti, specialmente nel rapporto con gli studenti e le studentesse che amava", e sottolinea quanto le sue lezioni abbiamo lasciato negli allievi "passione, competenza, chiarezza, libertà di pensiero". È stata una vera vocazione all'impegno in università, quella del professor Anelli, rammenta ancora il capo dei vescovi, "perché ogni persona possa diventare protagonista" ed essere sempre attento al bene comune. Una testimonianza, conclude il porporato, spesa a costruire uomini e donne capaci di fare questo nostro mondo migliore. "Ti abbraccia e ti solleva il Padre della misericordia".

Dall'enigma al mistero, dalla curiosità alla discrezione

Nell'omelia di monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, alla Preghiera di Suffragio per Anelli, quattro le richieste per altrettante grazie da invocare. Il presule invita a chiedere di passare dall'enigma (che fa restare intrappolato in un meccanismo sterile di causa-effetto) al mistero che porta alla luce e che dona la consolazione pensando a Cristo crocifisso che "visita anche gli abissi più profondi, entra anche nel buio più impenetrabile, nella solitudine più irraggiungibile". Si può così sperimentare quell'affetto commovente che si chiama misericordia, afferma Delpini. È il momento, aggiunge, di passare dalla curiosità morbosa (che ronza intorno al macabro con il pettegolezzo) alla discrezione del compatire che preferisce "il silenzio alle inutili parole di circostanza".

Dall'inquietudine sul futuro al senso di responsabilità

In ultimo, l'arcivescovo esorta a chiedere la "grazia di passare dall’enfasi sulla morte alla sapienza che rilegge la vita". Superare, dunque, la retorica e le esclamazioni, l'esibizionismo, per assumere il punto di vista di chi con saggezza valuta sacrifici, bene realizzato, meriti. La dipartita del rettore della Cattolica deve inoltre spingere all'assunzione di responsabilità perché ciascuno si impegni per il bene della comunità coltivando tutto il bene ereditato dai suoi insegnamenti.