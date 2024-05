Polonia, migliaia di persone ai concerti di lode al Corpus Domini

In Polonia si sta sviluppando un nuovo fenomeno nella celebrazione del Corpus Domini. La sera della celebrazione, migliaia di persone, soprattutto giovani, si riuniscono per concerti di lode. Oltre 25.000 persone hanno preso parte al concerto di Rzeszów e folla anche in altre città. La copertura mediatica ha raggiunto milioni di persone in Polonia e nel mondo

Don Paweł Rytel-Andrianik e don Jakub Nagi – Città del Vaticano

“Il concerto è una forma di preghiera in cui il più importante è Cristo”. Gli organizzatori dei concerti di lode al Corpus Domini non hanno dubbi, “è lui che raduna così tante persone per la lode comune sia in loco” ed è probabilmente per questo che le trasmissioni e le informazioni sui media hanno raggiunto milioni di persone in Polonia e in tutto il mondo. Tre ore di concerto Il concerto "Un cuore Solo e Uno Spirito Solo" di Rzeszów ha riunito 25.000 persone provenienti dalla Polonia e da altri Paesi europei. Quasi 200 gli artisti che vi hanno preso parte tra coristi, solisti, strumentisti e volontari. Durante le tre ore di spettacolo, i partecipanti hanno ascoltato 26 tra canzoni e opere religiose. I presenti sono stati accolti da don Andrzej Cypryś, uno degli ideatori e organizzatori del concerto, nonché dal direttore musicale Marcin Pospieszalski e dall'ospite Jan Budziaszek. Al termine, monsignor Jan Wątroba, vescovo di Rzeszów, ha impartito la benedizione.

Un richiamo per giovani I concerti di lode nella festa del Corpus Domini, ai quali prendono parte molti giovani anche in coppia, stanno diventando sempre più comuni in Polonia, sia nelle grandi città che nei piccoli centri e trovano il loro spazio anche sui media e sui social media, dove molte persone pubblicano i loro racconti.