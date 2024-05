Pinerolo, la paura dal cambiamento per le AI nel mondo del cinema

Michele Raviart - Pinerolo (Torino)

Spesso il cinema si è rivelato profetico quando ha affrontato il tema della nuove tecnologie e dello loro implicazioni positive o negative. Da questo spunto nasce l'evento "L'essere umano e l'intelligenza artificiale: la paura del cambiamento", parte del 19 esimo Festival della Comunicazione in corso di svolgimento a Pinerolo e che prende ispirazione dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni. Al cinema Ritz della cittadina piemontese il giornalista Paolo Perazzolo, caporedattore di Famiglia Cristiana, area "Cultura e Spettacoli" ha presentato la proiezione del Film "The Creator" di Gareth Edwards.

Ascolta l'intervista integrale a Paolo Perazzolo