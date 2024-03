Il cardinale Lojudice durante una iniziativa di solidarietà (archivio - foto di Paolo Lazzeroni) (Paolo Lazzeroni)

CHIESA pasqua

solidarietà

pace

cardinali

Pasqua, l’augurio del cardinale Lojudice per i più disagiati

Il porporato, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, nel suo videomessaggio di auguri ricorda che l’impegno di ciascuno è essenziale per cambiare la realtà delle persone meno fortunate: “Ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa non per risolvere conflitti internazionali, ma per cambiare le piccole cose in modo tale da dare una grande mano alla pace nel mondo”

Jessica Jeyamaridas – Città del Vaticano “Voglio invitare tutti a essere attenti e solidali con chi non ha tante possibilità, chissà se il giorno di Pasqua diventiamo tutti buoni come a Natale”, così il cardinale Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino, ricorda come i piccoli gesti possono essere di conforto e aiuto per le persone meno fortunate. Una bontà concreta e reale fatta di gesti utili nei confronti del prossimo. La solidarietà nel territorio Le due Chiese sorelle di Siena e Montepulciano stanno portando avanti da diversi anni delle iniziative di solidarietà verso i più bisognosi. Uno di questi progetti è “Donne al Quadrato”, nato nel 2023 in collaborazione con Global Thinking Foundation, nasce come iniziativa no profit di alfabetizzazione finanziaria ideata e pensata per le donne. Nonostante lo scenario internazionale sia continuamente afflitto da conflitti, le azioni solidali fanno vedere con speranza l’avvenire. In questa Pasqua, conclude il cardinale Lojudice, è importante pensare a Dio e guardare dentro noi stessi, per liberarci da tutto ciò che ci impedisce di essere sereni, liberi e gioiosi. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

