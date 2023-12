Solidarietà in Tanzania con il progetto “Un Sorriso per Natale”

Fondazione Primavera Missionaria lancia l'iniziativa per tutti i bambini che necessitano di medicine, fisioterapia, operazioni chirurgiche. Finelli, fundraiser della onlus: "Questo Natale abbiamo la possibilità di donare la cosa più importante: una speranza ai tanti piccoli che stanno affrontando pesanti prove nella loro vita"

Fondazione Primavera Missionaria Onlus, in occasione del Natale, ha dato vita ad un nuovo progetto Un Sorriso per Natale. Da più di trent’anni i Missionari del Preziosissimo Sangue operano in Tanzania, al fianco delle popolazioni più svantaggiate. Nel 1989 si è inaugurato il St. Gaspar Referral and Teaching Hospital a Itigi, che da semplice dispensario è divenuto nel corso del tempo un ospedale di riferimento per tutta la regione.



Per i bambini "cifra simbolica"

"In Tanzania la sanità non è pubblica - spiega don Terenzio Pastore, direttore provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e presidente della onlus - e, senza pagare in anticipo o attivare un’assicurazione sanitaria, non è possibile essere curati; questo spinge spesso tante persone, anche con problemi di salute seri, a rimanere a casa, vista l’impossibilità di pagare le cure. È proprio per questo motivo che nel nostro St. Gaspar Hospital, i bambini sotto i 5 anni, pagano sempre la stessa somma simbolica che comprende ogni cosa, dalle medicine alla fisioterapia, alle operazioni chirurgiche, mentre tutte le altre spese sono offerte dall’Ospedale".



Assistenza sanitaria ai disagiati

Nel 2023 il St. Gaspar Hospital di Itigi ha stipulato con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma un accordo per consentire allo staff italiano di formare ed istruire i professionisti tanzaniani con percorsi terapeutici, diagnostici e assistenziali, in particolare nell’ambito della chirurgia plastica e maxillofacciale. Ogni giorno, spiega don Pastore, nel reparto di chirurgia plastica pediatrica ricostruttiva giungono bambini con ustioni dovute soprattutto a incidenti domestici, morsi di animali o più comunemente gravi malformazioni (labbro leporino specialmente, palatoschisi, sindattilia). Il progetto nasce dunque dalla necessità di assicurare un’assistenza sanitaria ai bambini più piccoli e con situazioni economiche sfavorevoli che altrimenti verrebbero lasciati a casa.



Ogni bambino ha diritto a sorridere

“I sorrisi di un bambino sono le fondamenta di una casa”, afferma Donatella Finelli, fundraiser della onlus, citando un antico proverbio africano. "Questo Natale abbiamo la possibilità di donare la cosa più importante: una speranza ai tanti bambini che stanno affrontando pesanti prove nella loro vita e tanta gioia per le loro famiglie”. Sostenere il progetto Un Sorriso per Natale”, sottolinea, “non significa soltanto supportare il reparto di chirurgia plastica pediatrica del St. Gaspar Hospital, ma vuol dire soprattutto offrire un futuro diverso a molti bambini che senza il nostro aiuto non avrebbero speranze di ricevere cure adeguate e, quindi, una vita migliore. Con una piccola donazione è possibile garantire una visita specialistica con un chirurgo plastico pediatrico, le medicine necessarie oppure la fisioterapia post-operatoria. Ogni bambino nel mondo ha il diritto di sorridere".