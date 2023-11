Caritas, a Roma povertà diffusa ma ci sono segnali di speranza

Presentato nella Capitale il rapporto "Le città parallele" che vede crescere le disuguaglianze tra municipi centrali e quelli periferici. Aumenta il disagio abitativo e la richiesta di supporto da parte dei centri diocesani, che hanno fornito 11.800 azioni di aiuto. Il cardinale De Donatis: "Le forme della solitudine si vanno diffondendo in città". Il sindaco Gualtieri: "La città di Roma non ferma il trend di crescita della povertà nazionale"

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

A fronte di un’economia che cresce, seppur non a livelli esorbitanti, a Roma la povertà si tocca con mano: mancanza di reddito, esclusione, solitudini, deprivazione, sfiducia. Il reddito medio dei romani è di 28.600 euro, la Capitale è infatti la terza città a livello nazionale per redditi preceduta solo da Milano e Bologna. Eppure, nel 2022 si è registrato il dato più alto di accesso nei centri Caritas, parrocchie e servizi diocesani: oltre 25.000 persone hanno fatto richiesta di aiuto. Lo afferma il rapporto “Le città parallele” di Caritas Roma, presentato oggi a Roma, che comunque mette in luce come sia possibile una società “più inclusiva”. Per Giustino Trincia, direttore della Caritas romana, "se serve a trovare insieme delle possibili soluzioni per alleviare queste sofferenze, facciamo una conferenza cittadina su questi temi con le famiglie e le associazioni".

Ascolta l'intervista a Giustino Trincia

Maggior benessere nei quartieri centrali, le periferie in bilico

Insomma, Roma continua ad essere caratterizzata da più tipi di disuguaglianza territoriale, con i municipi del centro in evidenza rispetto alle periferie; generazionale, con le classi più anziane che percepiscono quote di reddito maggiori; di nazionalità, con i cittadini stranieri che presentano redditi di molto inferiori. Sono le periferie a soffrire di più, con, ad esempio, il VI municipio che ha un reddito inferiore di un terzo a quello della media della città.



Nei centri Caritas in primo luogo aiuti alimentari

Centri Caritas, parrocchie e servizi diocesani hanno attivato 11.800 programmi di aiuto. La richiesta di sostegno alimentare continua a rappresentare il principale tipo di intervento e riguarda il 69,7% delle persone incontrate. Nelle tre mense sociali sono state accolte 9.148 persone, 4.092 delle quali per la prima volta. Due i dati sorprendenti: la presenza di 698 minori (il 7,6% del totale), si tratta soprattutto di minori stranieri non accompagnati, per i quali è stato comunque attivata una stretta collaborazione con i servizi sociali di Roma Capitale e la Questura di Roma; il crescente numero di stranieri, l’81% del totale: soprattutto i richiedenti asilo e i protetti internazionali. La richiesta di aiuto per pagare le bollette dell’energia: in soli tre mesi, a cavallo tra il 2022 e il 2023, è andato esaurito il fondo di 130.000 euro istituito dalla Diocesi di Roma e gestito dalla Caritas per aiutare le famiglie, costrette spesso a scegliere se pagare le bollette o provvedere ad altre spese pur indispensabili.

A Roma aumentano le famiglie senza casa

Ma nella Capitale emerge sempre di più una questione abitativa, con un numero sempre più alto di persone che hanno difficoltà ad avere un tetto sulla loro testa. Diciotto provvedimenti di sfratto ogni giorno, 6.591 quelli eseguiti nel corso del 2022 e triplicati rispetto all’anno precedente, il 90% per morosità incolpevole degli inquilini, un terzo del totale eseguito con l’ausilio delle forze dell’ordine; 14 mila famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, con un’attesa media che tocca i dieci anni. E sempre più persone costrette a vivere in strada, secondo l’Istat sarebbero 23.400, la maggior parte nella Capitale.

Crescono la richiesta di accesso al credito e il gioco d'azzardo

Il 2022 è stato l’anno in cui le famiglie consumatrici hanno raggiunto livelli di accesso al credito tra i più elevati del nuovo millennio, ma quello che viene messo in luce è che si tratta in modo molto accentuato di credito al consumo senza scopo: nel Lazio spicca un aumento su base annuale di oltre il 9% per le cessioni del quinto dello stipendio. Fa riflettere inoltre, nel 2022, l’aumento della spesa per il gioco d’azzardo, nel solo Lazio, si stata di 10 miliardi e 249 milioni di euro, in media 1.793 euro a persona, con profitti per l’industria del settore per oltre 800 milioni.

Il supporto di Caritas Roma a favore dei profughi ucraini

Importante è stato l’impegno di Caritas Roma a favore dei profughi ucraini. La Caritas ha attivato tre programmi di intervento che hanno interessato complessivamente 1.617 cittadini ucraini, coinvolgendo i diversi servizi diocesani e le parrocchie: l’accompagnamento attraverso Centri di Ascolto diocesani; l’Accoglienza Diffusa nelle comunità parrocchiali, in istituti religiosi e nelle famiglie, realizzata in collaborazione con la Prefettura di Roma e la Protezione Civile; l’assistenza sanitaria presso il Poliambulatorio realizzata in collaborazione con la Regione Lazio.

La capacità di resistenza dei tanti operatori Caritas

Per Caritas però ci sono segnali di resilienza. Le informazioni e i dati offerti dal Rapporto 2023 sintetizzano quella straordinaria e silenziosa testimonianza di ascolto e di relazione umana verso chi ha meno e si sente meno degli altri. È un ascolto che nella proviene dai tanti animatori della carità, in grandissima parte volontari che operano nelle comunità parrocchiali della Chiesa di Roma e nella rete di servizi di prossimità ai più fragili, promossa dalla Caritas diocesana lungo i suoi 44 anni di vita. Pensiamo a tante belle persone che seguono altri percorsi di solidarietà e di vicinanza ai poveri, nella chiesa cattolica, in altre chiese, nel tessuto sociale e civile della città. L’ultima conferma ci proviene dalla risposta che Roma ha offerto, in termini di ospitalità e di solidarietà, nel corso della pandemia da Covid-19 e, soprattutto, a tante donne e bambini e giovani provenienti dall'Ucraina.

De Donatis: aumentano le persone sole

Presentando questa mattina il rapporto nella Sala Ugo Poletti del Vicariato di Roma, il cardinale vicario Angelo De Donatis ha sottolineato che il documento "si concentra su chi non ha voce". Tra questi, anche le persone sole il cui numero è costantemente in aumento: "Scopriamo attraverso i centri di ascolto Caritas delle parrocchie romane che in città esistono migliaia di persone che vivono in solitudine", ha detto il cardinale. "Ci sono persone che non hanno mai avuto reddito regolare, che non riescono ad accedere al servizio sanitario nazionale pur avendone diritto e molti non riescono ad arrivare alla fine del mese. Le forme della solitudine si vanno diffondendo in città". Il porporato nel suo intervento ha ricordato pure "la grande mobilitazione dei volontari nel 2022 per i profughi ucraini, un aspetto della solidarietà che accomuna tutta la città". Nel rapporto, ha aggiunto, "c'è più di un segnale di speranza sapendo che tutti noi possiamo contribuire a raggiungere quella pace a cui tutti aspiriamo".

Gualtieri: il tema della sostenibilità torna centrale

Da parte sua, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - intervenuto anche lui alla presentazione al Vicariato -, ha posto in luce il fatto che "nonostante la crescita economica positiva che fa registrare la città di Roma non ferma il trend di crescita della povertà nazionale". "Dobbiamo mettere al centro delle politiche la sostenibilità sociale da affiancare alle politiche di crescita e sviluppo perché questa è un'emergenza sociale e non possiamo chiamarla diversamente di fronte a questi numeri", è stato l'appello del primo cittadino. "Noi - ha proseguito stiamo cercando di fare la nostra parte, cercando di rafforzare il nostro impegno e abbiamo incrementato di 36 milioni i fondi per il sociale e assicurare l'aumento della platea di 1300 assistiti realizzato nel 2022. Ci confrontiamo con una diminuzione delle risorse ma abbiamo messo in sicurezza nel triennio questo aumento". Gualtieri ha lamentato anche il taglio per la legge di bilancio nazionale di 200 milioni per i Comuni: "Per Roma il taglio è di 25 milioni e questo ci preoccupa: ci tagliano praticamente tutte le risorse per il sociale". Anche il sindaco, infine, ha fatto riferimento al dato in aumento delle persone che soffrono la solitudine richiamato da De Donatis: "La dimensione della solitudine - ha detto - non è affrontabile semplicemente con l'erogazione di un supporto economico o con un pasto - spiega - ma richiede anche un'idea di prossimità, di inclusione, di avviamento di percorsi partecipati per valorizzare le potenzialita' delle persone. Noi pensiamo che tutti hanno cose da dare e da dire alla nostra comunita' e includerle e ascoltarle ci rende tutti migliori".

Ultimo aggiornamento alle ore 14.00 del 13 novembre 2023