Il Papa ringrazia il cardinale Ladaria per il servizio alla Dottrina della Fede

Stamattina Francesco si è recato in visita al Dicastero e ha salutato il prefetto uscente esprimendo gratitudine per i sei anni di lavoro svolto. A luglio scorso la nomina del successore monsignor Víctor Manuel Fernández

Vatican News

Un grazie dato di persona andando direttamente a trovarlo negli uffici che dal 2017 sono stati la sede del suo lavoro. È il gesto che Francesco ha voluto riservare al cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, il prefetto uscente del Dicastero per la Dottrina della Fede. Poco dopo le 9 di stamattina – ha informato il direttore della sala Stampa vaticana Matteo Bruni – il Papa è andato in Dicastero per incontrare il porporato “e ringraziarlo per il suo lavoro e per quanto fatto negli anni del suo servizio”. Francesco, ha aggiunto Bruni, ha poi salutato anche gli officiali del Dicastero.

Il cardinale Ladaria, 79 anni, gesuita dal 1966, era stato nominato prefetto dell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede il primo luglio 2017. Lo stesso giorno e mese di quest’anno Francesco ha provveduto alla successione incaricando nella veste di nuovo prefetto il 61.enne monsignor Víctor Manuel Fernández, fino a quel momento arcivescovo di La Plata in Argentina.