Sisma Campi Flegrei, il vescovo: “C’è forte preoccupazione”

Continua lo sciame sismico che sta interessando l’area del golfo di Pozzuoli e non c'è modo di capire quando il fenomeno avrà fine. Monsignor Carlo Villano spiega lo stato d’animo della popolazione locale

“Le persone sono certamente preoccupate e gli animi sono abbastanza tesi. Contribuisce all’ansia anche questo stato di incertezza su come evolverà la situazione”. Con queste parole monsignor Carlo Villano spiega lo stato d'animo della popolazione dei Campi Flegrei a Radio Vaticana - Vatican News. "Non possiamo, con i mezzi tecnologici attuali, capire quando questo sciame sismico avrà fine. I precedenti, però, ci sono. Uno negli anni ‘70 e l’ultimo, che durò per quasi due anni, tra il 1982 e il 1983. Quegli eventi sono ancora vivi nei ricordi degli abitanti della zona. La popolazione è già provata dal bradisismo degli anni '80 e questo precedente porta un ulteriore carico psicologico sulle persone, consce che la situazione potrebbe durare ancora molto tempo prima di risolversi”.



Anche le opinioni e le dichiarazioni di autorità e esperti non riescono a tranquillizzare del tutto la cittadinanza, continua monsignor Villano: “Da un lato le persone si sentono rassicurate perché sanno che le autorità e gli esperti stanno costantemente monitorando la situazione. Dall'altro lato, a volte, i pareri di tecnici e autorità possono essere discordanti tra di loro: gli esperti non è che rassicurino al 100% la popolazione, anche perché è vero che il fenomeno è in continua evoluzione ed è difficile dare risposte chiare.”



