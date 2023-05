Suor Bernarda Heimgartner, grande portatrice di speranza attraverso l'istruzione

Duecento anni fa nasceva nel cantone di Argovia, in Svizzera, una bambina la cui vita ispira ancora oggi progetti di sviluppo, in particolare delle donne, attraverso la formazione. Le suore della Congregazione fondata dalla religiosa operano oggi oltre che in Europa, anche in Africa, in India, nello Sri Lanka e in America Latina

Ha portato alle persone tanta speranza, suor Bernarda Heimgartner di cui il 26 novembre 2022 abbiamo ricordato i 200 anni dalla nascita. La fondatrice delle Suore (insegnanti) della Santa Croce di Menzingen nasceva nel 1822 nel cantone di Argovia, nella Svizzera tedesca. Insieme con due compagne nel 1844 fonda, per iniziativa del frate cappuccino Teodosio Florentini, una congregazione di suore insegnanti che si occupa dell’istruzione delle ragazze, contribuendo in maniera essenziale alla valorizzazione del ruolo della donna.

Anna Maria Heimgartner – che da religiosa prenderà il nome di suor Bernarda – ha la fortuna, da bambina, di imparare a leggere e a scrivere nella locale scuola del paesino natale di Fislisbach, nel cantone di Argovia. Maria è molto intelligente e felicemente consapevole di questo privilegio. Quando, negli anni '30 del XIX secolo al padre cappuccino Teodosio Florentino viene in mente di costituire una comunità di suore per la formazione delle ragazze, Anna Maria si dichiara immediatamente disponibile. Nel 1839, insieme a due compagne, Florentini la invia nel convento “Maria Krönung” di Baden. Nel frattempo, la situazione politica diventa sempre più instabile e anticlericale e il convento “Maria Krönung” viene chiuso, come anche altri conventi: la formazione all’insegnamento è momentaneamente sospesa.

Intanto, padre Teodosio continua a incoraggiare le giovani donne allo studio: a Friburgo in Brisgovia proseguono la formazione presso le Suore Orsoline e completano il noviziato a Ribeauvillé, in Alsazia. Le tre giovani suore vogliono portare il tipo di vita religiosa vissuta a Ribeauvillé anche in Svizzera, andando in piccoli gruppi nei villaggi per insegnare. Il loro progetto è destinato a compiersi.

Il parroco di Menzingen, nel cantone di Zug, aveva già l’intenzione di istituire una scuola secondo il modello di Ribeauvillé; intanto, suor Bernarda e le sue compagne hanno preso i voti nell’ottobre 1844 ad Altdorf, nel convento dei cappuccini di padre Teodosio e quindi possono iniziare la loro opera a Menzingen. Presto la comunità delle religiose cresce e così le suore, a gruppi di due o tre, vanno nei villaggi montani per insegnare ai bambini nelle scuole di paese circondate da grande miseria. Suor Bernarda, nel suo ruolo di direttrice, incoraggia le consorelle – scrivendo loro e andandole a trovare – a perseverare nella loro opera d’insegnamento.

C’è un'ampia documentazione a dimostrazione del fatto che, in occasione di visite da parte di autorità dello Stato, i risultati scolastici ottenuti dalle suore di Menzingen sono sempre molto apprezzati. Le suore sono formate alla luce dell’illuminismo cattolico: vogliono che le ragazze e le donne possano sviluppare, attraverso l’istruzione, il potenziale di cui sono dotate e possano così avviarsi sulla strada dell’emancipazione. Infatti, l’illuminismo cattolico intendeva creare un collegamento tra ragione e fede, senza tralasciare però la conoscenza della Bibbia.

Contestate da conservatori e liberali

Ma con la sua opera, suor Bernarda non si fa soltanto amici. I rappresentanti dell’ambiente cattolico, nel quale prevalentemente lavorano le sue consorelle, rifiutano l’istruzione per le ragazze. Secondo la loro mentalità, le loro figlie e mogli devono operare soltanto nell’ambito famigliare: avere figli, crescerli, cucinare, gestire la casa ed essere responsabili della religione nell’ambito della famiglia. Non solo i conservatori però rifiutano suor Bernarda: i liberali, per contro, la sospettano di limitarsi a insegnare ai bambini esercizi di devozione. Al contempo, sono sempre più le giovani donne che entrano a far parte della congregazione: a Menzingen, sede della fondazione, si istituisce una scuola nella quale le giovani donne studiano per diventare insegnanti.

Valorizzare il potenziale interiore delle persone

Dal 1883, le suore iniziano la loro missione in Africa, e all’inizio del XX secolo anche in India e in America Latina, in seguito poi in Sri Lanka. In Europa, le Suore (Insegnanti) della Santa Croce di Menzingen arrivano in Italia e poi in Germania e in Inghilterra. Al giorno d’oggi è la formazione nella fede uno dei loro impegni maggiori e questo avviene tramite il lavoro pastorale, l’insegnamento della religione, la formazione alla fede fin dall’età infantile con l’offerta di eventi spirituali soprattutto per i giovani come gli esercizi spirituali.

Attualmente, molte suore in Europa sono anziane e hanno bisogno d’assistenza; eppure, ancora nelle loro case di riposo, sono consapevoli della loro missione e spesso riescono a dare al personale infermieristico un punto saldo nella vita e nella fede. Le suore sollecitano le collaboratrici a collaborare per un periodo di tempo con le consorelle in Africa, e in questo modo le giovani riescono ad approfondire la loro stessa fede alla cui base c’è sempre il traguardo di suor Bernarda: valorizzare il potenziale proprio a ciascuna persona.

Riconosciute le virtù eroiche della fondatrice

Suor Bernarda Heingartner è stata una grande donna la cui opera ha prodotto un effetto straordinario sulla società e sulla Chiesa. Nel 1994 sono state riconosciute le sue virtù eroiche. Anche se a tutt’oggi manca un miracolo ufficialmente riconosciuto per la sua canonizzazione, molte persone si affidano a lei come intermediaria presso Dio. A noi sorelle della Santa Croce dona lo stimolo per continuare a mettere in risalto le doti presenti in qualunque persona incontriamo.