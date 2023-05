Polonia, il monastero di Przemyśl si è fatto casa per donne e bambini dell'Ucraina

Nei primi giorni di guerra, nel monastero delle Ancelle dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Stary Wieś che si trova nella città polacca, hanno trovato aiuto e ospitalità oltre 2000 persone in fuga dall’Ucraina. Suor Mehal racconta il grande coinvolgimento delle religiose di diverse congregazioni in Polonia nell'assistenza in particolare delle mamme e dei loro bimbi e la generosità della gente nella raccolta di alimenti, vestiario, medicine

Don Paweł Rytel-Andrianik - Przemyśl

Le Ancelle dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Stary Wieś abitano a Przemyśl, a 12 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina. Fin dalle prime ore dopo lo scoppio della guerra si sono impegnate nell’aiuto ai rifugiati in fuga dal loro Paese. Così riferisce suor Ewa Mehal: “Nel primo giorno di guerra abbiamo cominciato a donare panini, bigos (crauti con la carne) e bevande calde alla frontiera, alla stazione ferroviaria e al centro per i rifugiati. Molte persone portavano cibo per loro, ma ci siamo rese conto che queste persone dormivano in stazione. Ci siamo preoccupate soprattutto di assicurare un pernottamento alle mamme con bambini piccoli, alle persone anziane e ai disabili. Andavamo alla stazione ferroviaria, dove erano accampati i rifugiati in attesa dei treni e proponevamo loro il pernottamento da noi. Con la nostra macchina, li portavamo nella nostra casa”.

Suor Ewa Mehal (Photo Credit: Private Archives)

Questo, però, non è stato facile, perché venivano invitati da persone per loro sconosciute. “Bisognava conquistare la loro fiducia. Bisognava rompere le barriere, generare la fiducia in queste persone perché non tutti volevano andare a dormire in un posto sconosciuto. Erano preoccupati di sapere cosa sarebbe successo dopo, lontano dalla stazione, perché volevano stare vicino al confine”, ricorda suor Ewa.

Il primo soccorso

La religiosa descrive il primo soccorso ai rifugiati impauriti e affamati provenienti dall’Ucraina: “La prima cosa era un pasto caldo, si cominciava da qui. Poi un bagno per lavarsi e il pernottamento. Abbiamo contemporaneamente realizzato un magazzino per avere sottomano le cose più necessarie, perché c’erano molti benefattori dalla Polonia e dall’estero. Chiedevamo loro cosa fosse più necessario per proseguire il viaggio. Arrivavano persone molto stanche che ci dicevano che non si lavavano da giorni. A volte arrivavano direttamente dai rifugi”.

Bambini giocano nel cortile del convento (Photo credit: Private Archives)



Mamme con bambini piccoli

“Le mamme con bambini piccoli si trovavano nella situazione più difficile. Quello più piccolo aveva tre settimane. Per queste mamme bisognava creare delle condizioni particolari e i neonati avevano bisogno di una cura speciale. Abbiamo realizzato un parco giochi nel cortile. A volte le famiglie arrivavano da noi la sera tardi e i bambini non volevano neppure entrare in casa ma cominciavano subito a giocare in cortile”, riferisce suor Mehal. La suora ricorda anche le uscite durante le notti: “A volte, quando qualcuno aveva bisogno, andavamo alla stazione a mezzanotte. In questi casi si trattava spesso di bambini piccoli. I volontari chiamavano dalla stazione dicendo che c’era una famiglia o una mamma con diversi bambini che non aveva un posto per dormire. Li portavamo a casa. Poi li riportavamo al treno con il quale volevano continuare il loro viaggio”.

Suore che accompagnano i rifugiati dalla stazione ferroviaria alla loro casa (Photo Credit: Private Archives)

Tutte le suore si sono coinvolte nel sostegno ai rifugiati

“Per il grande numero dei rifugiati che arrivavano di continuo nella casa di Przemyśl (circa 40 persone al giorno), siamo state sostenute dalle nostre sorelle delle altre case della congregazione. Fra coloro che sono arrivate a Przemyśl a prestare soccorso - racconta ancora suor Mehal - anche tre suore che lavorano in Ucraina e che la guerra ha sorpreso in Polonia: suor Krystyna, suor Łucja e suor Irina. La loro conoscenza della lingua ucraina ha aiutato nella comunicazione con i rifugiati”.





Sorelle che preparano panini per i rifugiati (Photo Credit: Private Archive)

L’organizzazione di un aiuto così veloce ed efficace è stata possibile grazie al coinvolgimento di molte persone. Suor Ewa Mehal sottolinea: “Tutte le suore, sia in Polonia che all’estero, anche in Ucraina, si sono coinvolte nell’aiuto ai rifugiati attraverso la preghiera e il servizio, donando offerte in denaro e in beni materiali, organizzando raccolte e partecipando ad iniziative. Hanno preparato anche trasporti di alimentari, indumenti, farmaci, materiali per medicazioni, prodotti per l'igiene”.

Gratitudine

Le persone che hanno sperimentato questo aiuto sono molto grate. Ecco una delle e-mail che hanno inviato alle suore in Ucraina che hanno offerto un primo soccorso nelle loro case: “Vogliamo ringraziare di cuore per l’auto offertoci nel nostro viaggio verso la nuova casa in Inghilterra. La possibilità di abitare da voi ha moltiplicato in noi la fede nell’essere umano; nonostante i difficili momenti vissuti al presente, abbiamo potuto scorgere una mano tesa. Vi siamo, tutta la famiglia, molto grati per l’aiuto offerto. È stata per noi anche l’esperienza dell’amore di Dio e della Sua presenza nella nostra vita. Lui non ci lascia soli, ma soprattutto nei momenti difficili ci ha inviato i suoi angeli che si sono presi cura di noi". Di questi ringraziamenti ce ne sono molti.

L'aiuto offerto dalle suore in Polonia

Oltre mille case di religiose femminili in Polonia sono impegnate in diverso modo dall’inizio del conflitto in aiuto ai rifugiati dell’Ucraina. Oltre alle attività in Polonia, nel Paese in guerra attualmente svolgono il loro ministero 154 suore polacche, cioè in totale il 40% delle suore in Ucraina. Secondo i dati più recenti raccolti dalla Consulta delle Congregazioni Religiose Femminili, attualmente i rifugiati sono presenti in 213 case e centri religiosi. Le persone che desiderano sostenere le suore nell’aiuto agli Ucraini possono contattare la Consulta delle Congregazioni Religiose Femminili.