Il cardinale Zuppi l’8 maggio presiede la supplica alla Madonna di Pompei

Nel Santuario della Beata Vergine del Rosario sono iniziate le celebrazioni in preparazione del primo dei due tradizionali appuntamenti mariani annuali. Il presidente della Conferenza episcopale italiana celebrerà anche la Messa che precede la recita della preghiera mariana composta da Bartolo Longo

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Sono attesi fedeli da ogni parte d’Italia e del mondo a Pompei, l’8 maggio, per la supplica alla Madonna del Rosario che quest’anno sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana ed arcivescovo di Bologna. Il porporato celebrerà la Messa alle 10.30, poi, a mezzogiorno, rivolgerà alla Vergine la preghiera composta dal beato Bartolo Longo nel 1883 per implorare la pace.

Le celebrazioni che precedono la Supplica

In attesa del tradizionale appuntamento mariano, che quest’anno si inserisce nel calendario delle celebrazioni dell’Anno Giubilare Longhiano, indetto per commemorare i 150 anni dall’arrivo di Bartolo Longo a Valle di Pompei, sono diversi i momenti di preghiera, di riflessione e di comunione che si stanno svolgendo al santuario della Beata Vergine del Rosario. Dal 29 aprile è iniziata la novena, che viene recitata ogni sera all’altare della Madonna, dopo la preghiera del Rosario, alle 18. L’1 maggio, come da tradizione, ha avuto, invece, inizio il “Buongiorno a Maria”, l’appuntamento di preghiera, alle 6.30 del mattino, dal lunedì al sabato, durante il quale i fedeli affidano alla Madonna il nuovo giorno.

La tradizionale Discesa del Quadro

Il 6 maggio, 84.mo anniversario della Dedicazione della Basilica, alle 18 ci sarà la Discesa del Quadro e cui seguiranno la recita del Rosario e la Messa. Il giorno successivo, alle 20, avrà inizio la veglia mariana, che culminerà con la celebrazione delle 24, presieduta dall’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo.