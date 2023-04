Brasile, i vescovi ad Aparecida. Il nunzio: il Papa prega per questo momento di unità

Riunioni, votazioni, preghiere e ritiri alla 60ª Assemblea generale della Conferenza nazionale dei Vescovi, iniziata ieri nel famoso santuario mariano. Monsignor Diquattro apre i lavori: "Sviluppare e rafforzare la comunione della Chiesa e il cammino della sinodalità". Presentato il bilancio del quadriennio 2019-2023, il presidente monsignor Oliveira de Azevedo: "Una traversata in mezzo alla tempesta", tra polarizzazioni e pandemia di Covid-19

Silvonei José Protz - Inviato ad Aparecida (Brasile)

"Papa Francesco prega per questo importante momento di incontro e di unità". Con il saluto a nome del Pontefice il nunzio apostolico in Brasile, l'arcivescovo Giambattista Diquattro, ha aperto ieri, mercoledì 19 aprile, la 60ª Assemblea Generale della Conferenza Nazionale dei vescovi Brasile (CNBB), al via presso il Centro Eventi Padre Vitor Coelho di Aparecida. Tema centrale dell'incontro di quest'anno è la valutazione globale dei progressi dell'episcopato. La presenza di vescovi da tutto il Brasile quest'anno, dopo due anni di pandemia, è una presenza importante: finora sono presenti 485 vescovi, di cui 326 nella attiva e 157 emeriti. Dal maggio 2022 sono morti otto vescovi, diciassette sono stati nominati e undici trasferiti.

Insieme per la comunione

A loro è giunta la benedizione del Papa tramite il suo rappresentante, il quale ha invitato i vescovi a consolidare, sviluppare e rafforzare la comunione della Chiesa a cui lo Spirito Santo li ha consacrati e il cammino della sinodalità. "Esprimete l'unità della Chiesa", ha detto il nunzio, "unità che non è l'aggiunta di numeri, ma l'inserimento vitale con conoscenza e amore in un organismo animato dalla grazia. Nelle vostri menti e nei vostri cuori di pastori, il Signore ponga questo carisma, questa responsabilità, questo dono”. Diquattro ha citato anche l'esperienza sinodale vissuta dalla Chiesa in Brasile in risposta agli appelli di Papa Francesco, incoraggiando i vescovi ad essere guide e testimoni dell'itinerario sinodale: "Insieme, per la comunione, che è l'espressione più alta, più necessaria e più significativa della Chiesa", ha affermato.

Speranza in mezzo alla "tempesta"

Facendo eco alle parole del nunzio, l'arcivescovo di Belo Horizionte (MG) e presidente della Conferenza episcoaple del Brasile, monsignor Walmor Oliveira de Azevedo, ha dato il benvenuto ai partecipanti all'assemblea, augurandosi che possa essere un momento di comunione: "Il Signore dimostra di essere la fonte della comunione. Perciò, che questa assemblea sia, orante, pastorale e permetta di fare nuovi passi". In conclusione, il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro (RJ) e segretario generale della CNBB, monsignor Joel Portella Amado, ha invitato i partecipanti a rivolgersi all'immagine di Nostra Signora di Aparecida cantando e chiedendo la benedizione della Vergine. Successivamente, la presidenza ha presentato il rapporto della CNBB per gli anni 2019-2023. Riferendosi a Papa Francesco, il presidente Oliveira de Azevedo ha parlato del quadriennio come di "una traversata in mezzo alla tempesta", uno dei periodi più difficili in Brasile, sia per quanto riguarda la polarizzazione politica che sta attraversando il Paese, sia per la pandemia del Covid-19. "Il Signore ci sfida, in mezzo alla tempesta, a cercare la speranza. Per questo, anche la CNBB è stata una barca in mezzo alla traversata, ed è quello che abbiamo fatto", ha detto.

Ascolto, riunioni, votazioni

Fino al 28 aprile, l'episcopato avrà un programma scandito da varie attività: riunioni, votazioni, preghiere e ritiri. L'Assemblea di quest'anno è elettiva: i vescovi partecipano infatti alla votazione per eleggere la nuova presidenza della Conferenza episcopale, che avrà mandato per il prossimo quadriennio. Saranno quindi nominati i quattro membri per comporre la presidenza, dodici per la presidenza di ciascuna delle sue commissioni, due rappresentanti al Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e due delegati al Sinodo 2023.

Nella prima sessione di lavoro della giornata, come detto, i membri uscenti dell'attuale presidenza hanno presentato il rapporto sul bilancio di gestione degli ultimi quattro anni. La seconda sessione della giornata, invece, è stata dedicata alla presentazione dell'analisi della congiuntura sociale all'episcopato brasiliano, realizzata dal gruppo responsabile di analisi della CNBB. La terza sessione è stata infine riservata con una analisi della situazione ecclesiale. Ogni giorno al Santuario nazionale, alle 18, i vescovi reciteranno il Rosario all'altare centrale e alle 18.30 parteciperanno alle celebrazioni eucaristiche. La Messa vespertina di ieri è stata presieduta da monsignor Oliveira de Azevedo. Durante la funzione, è stata utilizzata per la prima volta la traduzione brasiliana della terza edizione del Messale Romano, recentemente approvata dalla Santa Sede.