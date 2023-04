Brasile, i vescovi riuniti ad Aparecida per “discernere il cammino della Chiesa”

Al via da oggi, 19 aprile, fino al 28, la 60ª Assemblea generale sul tema “Valutazione globale del cammino della CNBB negli ultimi quattro anni”. Al termine, l’elezione dei vertici della Conferenza episcopale

Silvonei Protz – Inviato ad Aparecida (Brasile)

È iniziata oggi, mercoledì 19 aprile, e durerà fino a venerdì 28, la 60ª Assemblea generale della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb). Circa 400 vescovi si riuniscono, come ogni anno, presso il Santuario Nazionale di Nostra Signora di Aparecida, ad Aparecida (SP). Tema centrale della Assemblea è la Valutazione globale del cammino della CNBB negli ultimi quattro anni. Al termine del quadriennio iniziato nel 2019, l’attuale presidenza presenterà una relazione sulle attività svolte ed eleggerà il presidente, il primo e secondo vicepresidente e il segretario generale, oltre ai presidenti delle dodici Commissioni episcopali permanenti. Saranno inoltre scelti due rappresentanti della CNBB presso il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e due vescovi che parteciperanno al processo sinodale sulla sinodalità a Roma.

Linee guida

A motivo del processo sinodale, gli Orientamenti generali per l’azione evangelizzatrice della Chiesa in Brasile (DGAE) non saranno aggiornati in questa assemblea elettiva, come avviene tradizionalmente. L’obiettivo in questo campo, secondo il segretario generale della CNBB, monsignor Joel Portella Amado, sarà “discernere il cammino della Chiesa in Brasile verso l’aggiornamento delle direttive”. Tale processo sarà portato avanti nella prospettiva di ascoltare e incorporare i risultati del Sinodo le cui assemblee si svolgeranno in questo e nel prossimo anno”. Sul processo di aggiornamento i vescovi hanno pubblicato pure una lettera.

Messaggi

Le Assemblee generali della CNBB sono momenti di convivialità e di preghiera comune tra i vescovi e di decisioni sulla missione della Chiesa in Brasile. In questa occasione, i presuli prepareranno tre messaggi: al Papa, al prefetto del Dicastero per i Vescovi e al popolo brasiliano. Quest’ultimo dovrebbe essere diffuso il 27 aprile.

I temi al centro delle riflessioni

Oltre a riflettere sui progressi compiuti negli ultimi anni, i vescovi brasiliani affronteranno principalmente questioni come i regolamenti dell'entità, il rapporto economico, i testi liturgici e le questioni di liturgia e dottrina. Finora sono già stati definiti quindici diversi temi all’ordine del giorno, come l’analisi della situazione ecclesiale e sociale, l’Accordo Brasile-Santa Sé, le Campagne di Fraternità, il 15° Incontro Interecclesiale delle CEB e la salute integrale del clero.

Celebrazioni e preghiere

Ogni giorno al Santuario Nazionale, alle 18.30, i vescovi parteciperanno alle celebrazioni eucaristiche della 60ª Assemblea Generale. In programma anche una celebrazione penitenziale il 23 aprile e una celebrazione interreligiosa il 26 aprile. Il ritiro spirituale si svolgerà sabato 22 e domenica 23 aprile.