Famiglie e vescovi insieme in Europa: firmato memorandum tra Comece e Fafce

La Conferenza Episcopale dell'Unione Europea e la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare la loro cooperazione nel campo delle politiche familiari a livello europeo. Il cardinale Hollerich: "Essenziale sostenere le famiglie e guardare ai problemi che devono affrontare"

Vatican News

La Comece e la Fafce hanno firmato oggi, lunedì 20 marzo, un protocollo d'intesa per rafforzare la loro cooperazione nel campo delle politiche familiari a livello europeo. L'accordo è stato firmato dal cardinale Jean-Claude Hollerich SJ, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea (Comece), e Vincenzo Bassi, presidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa (Fafce).

Hollerich: un contributo per il bene comune

"Grazie a questa intesa entrambe le organizzazioni potranno beneficiare delle reciproche competenze. La Fafce rafforzerà le sue relazioni con i rappresentanti della Chiesa cattolica nell'Unione Europea, partecipando come membro osservatore alle riunioni della Commissione Affari Sociali della Comece. I vescovi dell'Unione Europea potranno beneficiare dell'esperienza di base nel campo delle politiche familiari offerta dalle numerose organizzazioni nazionali che fanno parte della Fafce. Siamo grati per il servizio che la Fafce offre alla Chiesa in Europa", ha dichiarato il cardinale Hollerich.

"Non è un caso che questo accordo sia stato raggiunto durante il cammino sinodale. Insieme, nel contesto di una società più frammentata e individualista, vogliamo offrire il nostro contributo al bene comune. È fondamentale sostenere le famiglie e guardare ai problemi che devono affrontare", ha aggiunto il presidente della Comece.

Bassi: nuovi modi per comunicare la bellezza della famiglia

"Questo memorandum è un esempio di come i pastori e le famiglie cristiane e le associazioni familiari possano camminare insieme e unire le loro forze per trovare nuovi modi di comunicare la bellezza della famiglia, oltre a chiedere alle istituzioni europee di considerare la funzione fondamentale della famiglia come il mattone del futuro", ha dichiarato da parte sua il presidente della Fafce, Vincenzo Bassi.

Il memorandum istituzionalizza una vivace collaborazione che risale a molti anni fa e che ha già dato luogo a documenti ed eventi congiunti. Gli esempi più recenti sono il documento di riflessione sul ruolo degli anziani in tempi di cambiamento demografico e l'evento sulla Strategia europea di assistenza.