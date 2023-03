Il valore dell'assistenza e la centralità della persona nella cura

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Antonio Giulio De Belvis si sofferma sulla sostenibilità della cura in luoghi che assicurino i principi di carità, gratuità e prossimità

Antonio Giulio de Belvis*

È possibile trasformare i luoghi di cura in “Locande del Buon Samaritano”, che possano «offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza necessaria, anche quella carità per la quale il malato e i suoi familiari sono al centro dell’attenzione» (Papa Francesco, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato, 2021)? Prendersi cura della persona che soffre significa oggi combinare i principi di carità, gratuità e prossimità con le esigenze di efficacia e sostenibilità economica. È l’assistenza sanitaria centrata sulla persona – umanizzata, che abbia valore - la gestione più appropriata della persona malata, e non solo quanto richiesto da pazienti, medici ed esperti sanitari.

Il tema del valore declina l’attenzione alle risorse ed efficacia delle cure secondo la prospettiva del paziente. Dimensioni di valutazione dell’assistenza come la dignità della persona, la qualità della vita e l’esperienza di cura e l’eticità delle scelte danno così valore alla cura. Come raccogliere concretamente la sfida dell’umanizzazione delle cure e promuovere le “Locande del Buon Samaritano”? Le strade sono tre: organizzativa, remunerativa e formativa e per ognuna di esse costanti sono i richiami nel Magistero della Chiesa.



1) Organizzativa, per dimostrare, numeri alla mano, gli impatti su qualità della vita e su tutto il sistema di welfare, non solo sanitario, di forme di assistenza realmente centrate sulla persona.

2) Remunerativa, per superare i limiti degli attuali sistemi di finanziamento dell’assistenza, legati prevalentemente all’efficienza della singola prestazione.

3) Formativa, per favorire la crescita professionale delle equipe assistenziali nella prospettiva del valore: perché ogni professionista sia capace di «farsi prossimo», affinché, «anche quando non sia possibile guarire, sempre sia possibile curare e rendere sostenibile una presa in carico vicina alla persona, alle sue aspettative, prima che alla sua patologia» (Papa Francesco, Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato 2021).

*Professore Associato di Igiene presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore



