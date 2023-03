Camerun, rapito e ucciso un sacerdote cattolico

Padre Olivier Ntsa Ebode è stato ritrovato morto lungo una strada in una regione del centro del Paese africano. Il religioso, rende noto l’agenzia missionaria Fides, era noto per il suo forte impegno a favore della pace

Padre Olivier Ntsa Ebode è stato trovato morto il 1°marzo a Obala, un comune nel dipartimento di Lékié, nella regione centrale del Camerun.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, e come riportato dall’agenzia missionaria Fides, alcuni uomini si sono presentati a casa sua nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo affermando che una loro congiunta non stava bene e che aveva bisogno dei suoi servizi religiosi. Il sacerdote ha accettato di salire in macchina con loro per recarsi sul posto. Lungo la strada è stato assassinato e poi buttato fuori dal veicolo.

Il corpo del religioso è stato ritrovato nel primo mattino ed è stato portato all'obitorio di Obala.

L'annuncio della sua morte ha suscitato grande emozione tra i fedeli della Chiesa cattolica e la comunità locale dove p. Olivier era noto per il suo impegno per la pace e la giustizia sociale.

I precedenti

Non sono rare le aggressioni nel Paese contro la Chiesa cattolica. Lo scorso settembre, durante un attacco ad una chiesa di un villaggio nel Sud-Ovest del PAese, uomini armati avevano sequestrato cinque sacerdoti, una suora e due fedeli. Dura era stata la condanna dei vescovi che nell'occasione avevano denunciato come, "un'ondata di persecuzione contro la gerarchia della Chiesa".