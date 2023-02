La polizia di Los Angeles arresta un sospettato per l'omicidio del vescovo O'Connell

Carlos Medina, marito della governante della vittima, è stato arrestato ieri perché identificato come possibile autore della morte per arma da fuoco dell'ausiliare. Si ipotizzano motivi di denaro dietro l'assassinio

Vatican News

La polizia di Los Angeles ha arrestato lunedì 20 febbraio un uomo di 65 anni come sospettato dell'omicidio dei giorni scorsi del vescovo ausiliare dell'arcidiocesi, David O'Connell. Gli investigatori, riporta il Los Angeles Times, hanno identificato Carlos Medina, il marito della governante della vittima, come autore dell'assassinio del presule. L'uomo si trova al momento in custodia cautelare per 2 milioni di dollari.

Arrestato un sospettato

Il vescovo O'Connell, 69 anni, è stato trovato morto sabato pomeriggio con una ferita d'arma da fuoco al petto nella camera da letto della sua casa di Hacienda Heights, a circa 30 chilometri a est del centro di Los Angeles. Lo sceriffo della contea, Robert Luna, ha avviato subito una indagine per poi confermare che si è trattato di un omicidio. Gli investigatori, ha spiegato Luna, avrebbero collegato Medina al crimine attraverso un video di sorveglianza che mostrava un veicolo a casa di O'Connell all'incirca all'ora dell'omicidio. Nella casa di Torrance dell'uomo, sono state trovate delle armi e sono in corso i test balistici. Als, la moglie, è stata interrogata.

La polizia sta indagando sul movente dell'omicidio, che potrebbe essere legato a motivi di denaro. Secondo un informatore della polizia, Medina avrebbe fatto commenti sul fatto che il vescovo "gli doveva dei soldi".

Un vescovo impegnato nel sociale

O'Connell era originario della contea di Cork, in Irlanda, ed è stato ordinato vescovo nell'arcidiocesi di Los Angeles nel 1979, dove per molti anni si è impegnato su questioni sociali, come i migranti, i poveri, la diffusione delle armi, soprattutto tra i giovani. Nel corso del tempo, riferisce Angelus News, sito di informazione dell'arcidiocesi, il vescovo ha cercato di mediare la pace tra i residenti e le forze dell'ordine in seguito alla violenta rivolta del 1992, dopo che una giuria aveva assolto quattro poliziotti bianchi di Los Angeles per il pestaggio dell'afroamericano Rodney King. Negli ultimi anni ha anche guidato gli sforzi cattolici nella regione per lavorare con i bambini e le famiglie immigrate dall'America centrale. Papa Francesco lo aveva nominato vescovo ausiliare di Los Angeles il 21 giugno 2015.

La morte improvvisa e violenta ha causato shock e tristezza nella comunità cattolica di Los Angeles, ma anche nella nativa Cork con la quale, ha detto in un comunicato il vescovo Fintan Gavin di Cork e Ross, il defunto vescovo "ha sempre mantenuto il legame con la famiglia e gli amici", attraverso anche frequenti visite in Irlanda.

Il cordoglio di Gomez

L'arcivescovo di Los Angeles, Jose H. Gomez, in una nota diffusa dopo il ritrovamento del corpo del presule, ha descritto O' Connell come "un buon sacerdote e un buon vescovo e un uomo di pace" che mostrava "compassione verso i poveri, i senzatetto, gli immigrati e tutti coloro che vivono ai margini della società". "Siamo molto tristi di perderlo", ha aggiunto, esprimendo gratitudine alla squadra investigativa "per il loro duro lavoro nel portare il sospetto in custodia".