Aperte le iscrizioni della San Francesco Marathon 2023: dalla tomba alla Porziuncola

Sarà la prima vera maratona di 42,195 chilometri sui luoghi cari al Poverello, il 5 novembre 2023, con partenza dalla piazza della Basilica di Assisi e arrivo a Santa Maria degli Angeli, passando per Spello e Cannara. Nel 2022 l’anteprima di 10 km, per un evento organizzato in collaborazione con Athletica Vaticana. Il ricavato delle iscrizioni finanzierà progetti di solidarietà per i più fragili

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Una maratona sui luoghi cari a San Francesco, con partenza dalla piazza della Basilica di Assisi che custodisce la sua tomba e arrivo a Santa Maria degli Angeli, lo scrigno della Porziuncola, passando per Spello e Cannara. La prima edizione della San Francesco Marathon si terrà domenica 5 novembre 2023, ma dal 15 febbraio sono aperte le iscrizioni. Tre le distanze previste: la maratona agonistica di 42,195 km, la 10,2 km competitiva e la “Vieni con me!”, un percorso per le famiglie di 5 km.

Leggi Anche 04/11/2022 L’Athletica Vaticana alla San Francesco Marathon L’Osservatore Romano presenta l’iniziativa della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: un evento, in programma il 6 novembre, con partenza dalla basilica di san Francesco e ...

Un'idea di Life Running Assisi, in collaborazione con Athletica Vaticana

Sarà la prima vera maratona dedicata al santo di Assisi, dopo la prima edizione della 10,2 chilometri, il 6 novembre 2022, che ha visto la partecipazione di una delegazione di Athletica Vaticana, la polisportiva con sede nello Stato della Città del Vaticano, che collabora con l’organizzatrice Life Running Assisi, società sportiva dilettantistica no-profit affiliata al Coni e alla Fidal e presieduta da padre Federico Claure. L’evento sarà il culmine di un lungo lavoro organizzativo con lo scopo di unire sotto i valori francescani lo sport, l’amicizia e la fraternità. Lo sloga sarà “I Bless You Life” (Ti benedico vita).

La partenza della San Francesco Marathon 2022

Un comitato etico per scegliere i progetti da sostenere

Il percorso è stato pensato per mettere in contatto gli atleti con la bellezza dell’Umbria e per farli immergere in un contesto unico al mondo. L’arrivo della maratona è previsto davanti alla spianata della Basilica di Santa Maria degli Angeli. La maratona nasce come progetto di solidarietà, inclusione, sostenibilità ambientale e il Vangelo è la sua principale fonte di ispirazione. I progetti di solidarietà per i più deboli, che saranno finanziati con il ricavato della Marathon, saranno scelti da un comitato etico.

Padre Claure: qui spiritualità e silenzio sono compagni di strada

La San Francesco Marathon è organizzata in collaborazione con la città di Assisi, e gode del patrocinio della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e dell’Ufficio nazionale tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana. “La San Francesco Marathon è un progetto sportivo e culturale, perché lo sport è educativo, nel suo senso etimologico, tira fuori il meglio di noi – sottolinea padre Federico Claure, presidente di Life Running Assisi – vogliamo correre in uno dei luoghi più belli al mondo, in un santuario a cielo aperto, dove la bellezza trasmette un messaggio senza necessità di parole, dove la spiritualità e il silenzio sono anche compagni di cammino e di corsa in un contesto unico. Vi aspettiamo con gioia ad Assisi per un momento che sarà indimenticabile nella vita!”.

Sul percorso

Iscrizioni aperte dal 15 febbraio

Chi partecipa alla San Francesco Marathon, acquistando il pettorale aderisce anche a opere di solidarietà che saranno individuate e rese pubbliche nel corso dell’avvicinamento all’evento all’interno del sito ufficiale della manifestazione. Il costo dei pettorali, che va dai 40 ai 60 euro per la maratona, dai 10 ai 15 per la 10.2 km e i 6 per la “Vieni con me”, cresce nei mesi con l’avvicinarsi della data dell’evento. Ai partecipanti alla maratona saranno consegnati una maglia tecnica, una medaglia e un pacco gara. Iscrizioni su: www.sanfrancescomarathon.it

La prima edizione della 10 km nel novembre 2022

La prima edizione della San Francesco Marathon 10.2K, il 6 novembre 2022, è stata vinta dal perugino Alessio Malfagia, con il tempo di 32 minuti e 14 secondi. Tra le donne, invece, il podio più alto è stato raggiunto da Silvia Tamburi, con il tempo di 35 minuti e 20 secondi. Ma a vincere è stata un’intera città, complice anche il meteo benevolo che ha premiato la corsa con un sole caldo, scesa in strada per incitare i 260 atleti chiamati a percorrere i 10.2 chilometri che hanno collegato, fisicamente e spiritualmente, la Basilica di San Francesco ad Assisi con quella di Santa Maria degli Angeli. Tra gli atleti in gara, il più giovane a partecipare è stato Luca Vannucci, classe 2004, mentre il più anziano è stato Sergio Mancinelli, classe 1945.

Il tracciato della San Francesco Marathon di 42,195 km

La premiazione con il sindaco di Assisi Stefania Proietti

Tutti i vincitori sono stati premiati dal sindaco di Assisi Stefania Proietti e dall’Assessore allo Sport Veronica Cavallucci. “Siamo molto soddisfatti – ha detto il primo cittadino dal palco della premiazione - di come ha risposto Assisi e ringrazio tutti gli organizzatori per questa splendida giornata, a partire da un nostro concittadino acquisito, don Federico Claure, che per primo ha creduto in questo progetto e se ne è fatto promotore. La scelta di fare una maratona sui passi di San Francesco rappresenta più di un evento ma un’idea di fraternità. Si tratta del primo passo verso un obiettivo condiviso più ampio”.