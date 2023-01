In Polonia un atto di ringraziamento per la vita e il pontificato di Benedetto XVI

A Varsavia, la celebrazione presieduta dal nunzio Pennacchio per il Papa scomparso il 31 dicembre. Il presidente dei vescovi polacchi, Gądecki: "È stato uno dei più eminenti teologi del XX secolo e un grande testimone della fede"

Vatican News

Un atto di ringraziamento nazionale per la vita e il pontificato di Benedetto XVI si è svolto ieri, sabato 7 gennaio, a Varsavia. È avvenuto durante una Messa presieduta dall’arcivescovo Salvatore Pennacchio, nunzio apostolico. L’omelia è stata pronunciata dell’arcivescovo Stanisław Gądecki, presidente della Conferenza episcopale polacca, che ha ricordato il Pontefice scomparso il 31 dicembre scorso come uno dei più eminenti teologi del XX secolo e un grande testimone della fede. Gądecki ha anche evidenziato l'impegno di Benedetto XVI per l’indissolubilità del matrimonio, per il rafforzamento delle relazioni interreligiose, per la pulizia nella Chiesa dagli abusi sessuali sui minori e per il suo insegnamento nell’ambito della missione e della responsabilità dei laici nella vita politica. "Benedetto XVI ha amato Cristo per tutta la sua vita. Era sensibile alla verità, sapeva che essa è il fondamento di tutti i valori evangelici", ha aggiunto il presidente dei vescovi.

Il nunzio: ricordiamo Benedetto nella preghiera

Al termine della celebrazione, il nunzio Pennacchio ha sottolineato che Benedetto XVI è stato "un collaboratore della verità" e "un maestro di catechesi e liturgia" come sacerdote e teologo e successivamente, come capo della Chiesa cattolica. “Colmi di gratitudine per la vita di Papa Benedetto compiamo oggi la sua ultima volontà: ‘Ricordatevi di me nella preghiera’. E lo ricordiamo”, ha detto l'arcivescovo. All’atto di ringraziamento hanno preso parte oltre 50 vescovi da tutta la Polonia, i rappresentanti del governo, laici e religiosi.