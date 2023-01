Nigeria, liberato il sacerdote rapito a Ekiti

Don Michael Olofinlade era stato sequestrato il 14 gennaio da uomini armati nel sud ovest del Paese africano

È libero don Michael Olubunimi Olofinladeil sacerdote nigeriano rapito sabato 14 gennaio da uomini armati sconosciuti nello Stato di Ekiti, nel sud-ovest della Nigeria. Lo riferisce l’agenzia Fides aggiungendo che il sacerdote è stato rilasciato dai suoi rapitori nella tarda serata di ieri. Le informazioni sulle circostanze della liberazione sono al momento scarse, anche se è stato reso noto che il religioso è stato ricoverato in un ospedale di Ekiti. La polizia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo rilascio e all’eventuale pagamento di un riscatto. Don Michael era stato rapito mentre tornava alla sua parrocchia a Omu Ekiti, dopo un incarico pastorale nella capitale dello Stato di Ado.

Il pensiero del Papa

Proprio questa mattina Papa Francesco, al termine dell’udienza generale, ha ricordato l'assassinio di padre Isaac Achi, avvenuto domenica scorsa nella diocesi di Minna, in Nigeria. "Quanti cristiani - ha detto il Pontefice - soffrono sulla propria pelle la violenza: preghiamo per loro! Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la pace del Signore Gesù". Padre Isaac è stato assassinato nella casa parrocchiale da un gruppo di banditi che hanno ferito alle spalle il suo collaboratore padre Collins, mentre tentava di scappare.