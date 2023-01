Nigeria, un prete cattolico ucciso e uno ferito nella loro casa parrocchiale

Secondo la polizia del Paese africano, padre Isaac Achi sarebbe morto nell’incendio provocato da banditi che cercavano di entrare nella residenza della parrocchia di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro, mentre padre Collins sarebbe stato colpito alle spalle mentre cercava di fuggire. Avviate le indagini per arrestare gli aggressori

Vatican News

Domenica mattina, in Nigeria, un gruppo di banditi ha attaccato, prima dell’alba, la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro, uccidendo padre Isaac Achi e ferendo alle spalle padre Collins, mentre tentava di scappare. All’accorrere delle forze di sicurezza, gli aggressori hanno lasciato l’abitazione dandola alle fiamme e provocando così la morte di padre Achi.

Morto nell'incendio provocato dai banditi

Confermando il violento e tragico attacco, avvenuto intorno alle 3 del mattino, il responsabile delle relazioni pubbliche della polizia nello Stato, Wasiu Abiodun, ha dichiarato che “i banditi hanno tentato di entrare nella residenza, ma non ci sono riusciti, e hanno dato fuoco alla casa, mentre il reverendo padre è morto carbonizzato”. Le squadre tattiche della polizia di Kafin-Koro, ha riferito Abiodun, “sono state immediatamente inviate sul posto, ma i teppisti sono fuggiti prima del loro arrivo”.

Cosa resta della residenza parrocchiale della chiesa dei santi Pietro e Paolo dopo l'attacco dei banditi

Il sacerdote ferito portato in ospedale per le cure

Il corpo senza vita di padre Isaac è stato recuperato, “mentre padre Collins è stato portato in ospedale per essere curato”. Il commissario di Polizia, del Comando dello Stato, Ogundele Ayodeji, ha inviato una squadra di rinforzo nella zona “e sono in corso gli sforzi per arrestare gli assalitori, mentre sono iniziate le indagini sul tragico attacco".