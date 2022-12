La Chiesa e il mondo in preghiera per Benedetto XVI

Una grande preghiera corale coinvolge in queste ore la Chiesa universale nelle diverse parti del mondo. I vescovi locali e le comunità ecclesiali hanno risposto immediatamente all'appello di Francesco che ieri, al termine dell'udienza generale, ha chiesto di accompagnare con la preghiera il Papa emerito

Adriana Masotti - Città del Vaticano

È stata pronta e commossa la risposta, giunta da tutto il mondo, all’appello di Papa Francesco ai fedeli a pregare per Benedetto XVI: innumerevoli i comunicati di partecipazione e i tweet delle Conferenze episcopali, dei capi delle diverse Chiese e di autorità civili di diverse parti del mondo.

La Chiesa in Italia

“Assicuriamo il ricordo nella preghiera nelle nostre Chiese, nella consapevolezza, come lui stesso ebbe a ricordarci, che “per quanto dure siano le prove, difficili i problemi, pesante la sofferenza, non cadremo mai fuori delle mani di Dio, quelle mani che ci hanno creato, ci sostengono e ci accompagnano nel cammino dell’esistenza, perché guidate da un amore infinito e fedele”, aveva dichiarato già nella mattinata di ieri il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. La diocesi di Roma si è subito stretta in preghiera attorno a Benedetto XVI. “Le comunità parrocchiali, le cappellanie, le religiose e i religiosi: tutti i fedeli della diocesi e tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vivono in Roma - si legge sul sito diocesano - ricordando con gratitudine il tratto di strada percorso insieme al nostro vescovo emerito, lo accompagnano in questo momento di sofferenza e di prova, pregando il Signore perché ‘lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine’”.

La preghiera del presidente dei vescovi tedeschi

Monsignor Georg Bätzing, vescovo di Limburgo e presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha diffuso una speciale preghiera dedicata al Papa emerito: "Gesù, nostro Salvatore e Redentore - implora monsignor Bätzing - assistilo nella sua malattia e debolezza. Fagli sentire la tua confortante vicinanza. Sostienilo, dagli forza e mostrati a lui nelle ore buie come una luce che dona speranza. Fagli sentire la vicinanza di tante persone, che ora intercedono per lui nella preghiera”.

Le Conferenze episcopali di Usa e America Latina

“Dio Onnipotente ed Eterno, tu sei la salute eterna di coloro che credono in te. Ascolta le nostre preghiere per il tuo servo malato Benedetto, per il quale imploriamo l’aiuto della tua tenera misericordia”, è l’invocazione pubblicata sul sito dei vescovi degli Usa insieme all’appello alla preghiera di Francesco. Comunicati e preghiere si leggono sui siti di molte Conferenze episcopali dell'America Latina tra cui Cile, Perù, Costa Rica e Colombia in cui si invitano i fedeli a pregare per Benedetto XVI e si esprimono insieme sentimenti di gratitudine per l’ immenso e generoso servizio del Papa emerito per la Chiesa universale. Aderendo all’invito del Consiglio episcopale latino americano, Celam, le comunità ecclesiali tutte si sono unite in preghiera chiedendo al Signore “di confortarlo e sostenerlo in questa testimonianza di amore per la Chiesa, fino alla fine", secondo le parole pronunciate ieri da Papa Francesco.

L'adesione all'invocazione al Signore espressa nei tweet

Numerosi i tweet pubblicati in risposta all'appello di Francesco: "Signore, i cattolici di Francia, in comunione con Papa Francesco e con tutta la Chiesa, ti affidano il tuo servo Benedetto XVI e coloro che vegliano su di lui", scrive monsignor Eric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e presidente della Conferenza episcopale francese. Mentre quello lanciato dal cardinale Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago dice: “Abbiamo letto con grande preoccupazione le notizie sul peggioramento delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI. Uniamo le nostre preghiere a quelle di Papa Francesco e dei cattolici di tutto il mondo per chiedere la grazia del Signore di aiutare a sostenere Papa Benedetto come lui ha sostenuto la Chiesa con la sua silenziosa testimonianza”.

"Uniamoci a Papa Francesco nella preghiera per il Papa emerito Benedetto, e chiediamo al Signore di sostenerlo e consolarlo in questo momento", il tweet del cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster. "Papa Francesco ci ha chiamato oggi a pregare in particolare per il Papa emerito Benedetto. Uniamoci tutti a questa preghiera! Il Papa emerito Benedetto è stato molto legato al nostro paese e alla nostra chiesa fin dall'infanzia", è il testo del tweet del cardinale arcivescovo di Vienna Christoph Schoenborn.

"Preoccupato per le notizie sulla salute del papa emerito Benedetto, mi unisco alle preghiere perché possa superare la prova e ristabilirsi presto", twitta Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma.“Con grande fede nella bontà di Dio, mi unisco a Papa Francesco nella preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI”, scrive il cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo Metropolita di New York che prosegue: “Chiediamo ai fedeli cattolici dell’arcidiocesi di New York e a tutte le persone di buona volontà di fare altrettanto”.

Le Chiese orientali

Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto emerito del Dicastero per le Chiese orientali si fa portavoce di quelle Chiese scrivendo in un tweet: "Accogliamo l'invito di Papa Francesco e facciamoci pellegrini col cuore alla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani: per anni quel luogo ha accolto i passi e la supplica di Papa Benedetto XVI. Ora Maria vegli sul cammino che egli attraversa in queste ore. L'Oriente gli è vicino!".