Ucraina: arrestati due sacerdoti a Berdyansk

Si tratta di due padri redentoristi di Berdyansk prelevati dalle forze di occupazione russe e che si trovano ora in stato di detenzione. Su di loro false accuse di attività sovversive verso gli occupanti, sottolinea l'esarcato di Donetsk della Chiesa greco-cattolica in un comunicato. Il vescovo ausiliare Maksim Ryabukha: situazione difficile per i fedeli

Michele Raviart - Città del Vaticano

Due sacerdoti della Chiesa greco-cattolica ucraina sono stati arrestati dall'amministrazione dell'occupazione russa a Berdyansk, ad ovest di Mariupol. Su tratta dei padri redentoristi Ivan Levystky e Bohdan Geleta, rispettivamente parroco e vicario della chiesa della Natività della Beata Vergine Maria della città sul Mar Nero. I due, che si trovano ora in stato di detenzione, sono stati accusati di attività sovversive contro i rappresentanti delle truppe russe a Berdyansk per il presunto possesso di armi e munizioni e di libri sulla storia dell’Ucraina.

Leggi Anche 25/11/2022 Il Papa scrive agli ucraini: ogni giorno lacrime e sangue. Il vostro dolore è il mio dolore A nove mesi dall’aggressione russa a Kyiv, Francesco invia una lettera alla popolazione che definisce “nobile e martire” per assicurare la sua vicinanza ed esprimere l’angoscia per ...

Una negazione dei diritti umani fondamentali

Accuse prontamente smentite dall’esarcato di Donetsk della Chiesa greco-cattolica ucraina, che in un comunicano chiedono il loro “più rapido rilascio” e parlano di “una completa negazione dei principi fondamentali dei diritti umani” per i due sacerdoti, che “in modo assolutamente legale” svolgevano il loro ministero da più di tre anni. “Sono stati arrestati e poi hanno controllato la loro casa religiosa e la chiesa e poi, per trovare una scusa, hanno inventato la storia dei libri e le armi nascoste sotto terra”, spiega nell'intervista di Svitlana Dukovych monsignor Maksim Ryabukha, nominato vescovo ausiliare dell’esarcato arcivescovile di Donetsk . “Sono storie inventate per giustificare il terrore verso i religiosi e la popolazione, perché la notizia ricade ovviamente anche su tutti i fedeli cattolici del Donbass”. I due sacerdoti arrestati, spiega, sono rimasti nell’area occupata dai russi anche in questi tempi molto difficili. “In questa guerra terribile hanno accompagnato sempre le persone, hanno mantenuto la cura paterna e materna della Chiesa per tutti i fedeli che purtroppo rimangono in questa situazione drammatica dell’occupazione dei militari russi sul territorio ucraino”.

Ascolta l'intervista integrale a monsignor Ryabukha

"Una guerra ingiusta e terribile, ma Dio non ha abbandonato nessuno"

La loro parrocchia è ora chiusa all’accesso dei fedeli e questo rende ancora più difficile per i greco-cattolici di Berdyansk riunirsi. “A noi rimane di pregare per i sacerdoti e per tutte le vittime di questa guerra ingiusta e terribile”, sottolinea monsignor Ryabukha, “affinchè il buon Dio custodisca tutti loro e aiuti a superare questi momenti difficili, perché qui ti trovi a essere colpevolizzato per essere fedele alla tua Chiesa, al tuo Dio e per essere un buon pastore per il suo gregge”. Nei giorni scorsi un altro sacerdote era stato prelevato dai russi a Melitopol e poco ore dopo è stato rilasciato a Zaporizhzhia. “Ci sono altri sacerdoti che operano non solo nei territori controllati dal governo ucraino, ma anche nei territori occupati dall’esercito russo, cercando di mantenere la presenza e la cura pastorale in tutte quelle parrocchie in cui adesso non ci sono più altri pastori”, spiega ancora il vescovo, “e allora per quanto ancora è possibile si cerca di mantenere la vita religiosa e spirituale viva e attiva. I fedeli capiscono che in questo periodo duro, di fatica e di prova per il nostro popolo, Dio non ha abbandonato nessuno, ma continua ad essere presente”.