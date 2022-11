Carlo Acutis, negli Usa un fumetto dedicato al giovane Beato

Digital Disciple: Carlo Acutis and the Eucharist (Voyage Comics & Publishing)

“Digital Disciple: Carlo Acutis and the Eucharist” è il fumetto, edito da Voyage Comics e dall’Augustine Institute, che racconta la storia del giovane esperto di computer che creò un sito web per mostrare al mondo i miracoli eucaristici

Vatican News

“Incontra Carlo, un quindicenne italiano appassionato di computer che amava i supereroi e i videogiochi, ma soprattutto la Santa Eucaristia”. Con queste parole, la casa editrice Voyage Comics, assieme all’Augustine Institute, presenta la storia a fumetti dell’autore Philip Kosloski, basata sulla vita del Beato Carlo Acutis, dal titolo Digital Disciple: Carlo Acutis and the Eucharist. “Questo fumetto ricco di azione – si legge nella descrizione - mette in luce gli ultimi anni di vita del Beato Carlo Acutis e come sia diventato un discepolo digitale, creando un sito web dinamico e un display mozzafiato che ha insegnato agli altri i numerosi e notevoli miracoli eucaristici in tutto il mondo”.

Il Beato Carlo Acutis

Nato nel 1991 a Londra, il giovane Carlo vive la maggior parte della sua vita a Milano, attento ai problemi delle persone che ha accanto, anche usando le nuove tecnologie. Colpito da una leucemia fulminante da adolescente, offre la sua sofferenza al Signore Gesù Cristo, alla Sua Chiesa e a Papa Benedetto XVI, e muore all’età di 15 anni, il 12 ottobre del 2006, quando ha appena completato il suo sito web e progettato la mostra internazionale sui miracoli eucaristici. Dal 6 aprile 2019 le sue spoglie riposano ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. Il processo di canonizzazione, iniziato nel 2013, lo ha portato a raggiungere lo status di Venerabile nel 2018, e di Beato - ad un passo dalla Santità - nel 2020.

Voyage Comics & Publishing

Autore del fumetto “Digital Disciple” è l’americano Philip Kosloski, fondatore nel 2018 della Voyage Comics & Publishing, con l’obiettivo di offrire storie straordinarie, saldamente radicate nella fede cattolica, che chiunque possa leggere e trovare godibili. I lavori della casa editrice tentano di ispirare le persone a vivere una vita eroica, cercando di promuovere la verità, la bellezza e la bontà presenti in storie potenti come quella di Carlo, un adolescente apparentemente normale, con una straordinaria devozione a Dio.

Kosloski, parlando del suo lavoro ai media americani, ha raccontato di essersi semplicemente messo nei panni di Carlo e di aver scritto il fumetto attraverso i suoi occhi. “Quando ne ho sentito parlare per la prima volta qualche anno fa - ha spiegato -, sono rimasto affascinato da lui e dalla sua vita” . L’autore, per prepararsi al progetto, ha ammesso di aver letto tutti i libri che riusciva a trovare e di aver persino contattato la famiglia Acutis in Italia, la quale, dopo aver esaminato la sceneggiatura, ha dato il “via libera”.

“L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”

Il fumetto ritrae Carlo come un adolescente appassionato di videogiochi, un protettore degli animali e dell’ambiente, un calciatore e un appassionato di supereroi. Il giovane si distingue anche nel difendere dai bulli i propri compagni di classe con disabilità, nell’aiutare i senzatetto e i poveri, nel partecipare alla Messa quotidiana e nel vivere secondo il motto “L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”.

“I lettori – si legge sul sito di Voyage Comics - rimarranno affascinati da Carlo, un simpatico adolescente che continua a ispirare il mondo con la sua vita semplice e il suo straordinario esempio di santità”. Il fumetto di 30 pagine, in lingua inglese, è reperibile in formato digitale e cartaceo presso il negozio online di Voyage Comics, al prezzo di 6,99 dollari.