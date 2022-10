Annunciato il Congresso Eucaristico Internazionale 2024 in Ecuador

La grande riunione ecclesiale si svolgerà nella capitale ecuadoriana di Quito, a comunicare i dettagli nel corso di una conferenza stampa i vertici della Chiesa locale. Già il 20 marzo 2021 il Papa aveva dato il suo assenso alla proposta di organizzare l’evento nel Paese latinoamericano in occasione del 150.mo anniversario della consacrazione al Sacro Cuore di Gesù

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Quito ospiterà, dall’8 al 15 settembre 2024, il 53.mo Congresso Eucaristico Internazionale sul tema “La fraternità per guarire il mondo. Voi siete tutti fratelli”. Ad annunciarlo ufficialmente oggi, si legge in un comunicato del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, è stato l’arcivescovo, monsignor Alfredo José Espinoza Mateus, assieme al presidente dei vescovi dell’Ecuador monsignor Luis Cabrera e al nunzio nel Paese l'arcivescovo Andrés Carrascosa Coso, nel corso di un incontro con i media svoltosi nella sede della conferenza episcopale. Il 20 marzo del 2021 la Sala Stampa della Santa Sede aveva reso noto che Padre Francesco aveva approvato l’indicazione dell’arcidiocesi di Quito perché la capitale ecuadoriana venisse designata come sede della grande riunione ecclesiale in occasione del 150.mo anniversario della consacrazione dell’Ecuador al Sacro Cuore di Gesù.

Al via alla macchina organizzativa

Il Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, spiega che da oggi “prende concretamente avvio la preparazione organizzativa e spirituale del prossimo Congresso Eucaristico Internazionale (IEC2024), che coinvolge anche i delegati nazionali nominati dalle Conferenze Episcopali dei vari Paesi”. Informazioni e notizie sono già disponibili sui portali www.iec2024.ec www.congressieucaristici.va. Il prossimo congresso eucaristico internazionale, spiegava la Sala Stampa vaticana oltre un anno fa, “manifesterà la fecondità dell’Eucaristia per l’evangelizzazione e il rinnovamento della fede nel continente Latino-americano”.