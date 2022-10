Assisi ricorda Carlo Acutis, una mensa per i poveri dedicata al giovane beato

L’inaugurazione del centro è uno dei momenti pensati, nella città serafica, dalla Fondazione Santuario della Spogliazione per il secondo anniversario della beatificazione e della memoria liturgica. Il rettore, padre Gonçalves Ferreira: "La sua ‘normalità’ è tale da attrarre ed essere di esempio per molti"

Vatican News

Dall’8 al 12 ottobre iniziative ad Assisi per il secondo anniversario della beatificazione di Carlo Acutis e della sua memoria liturgica. La Fondazione Santuario della Spogliazione ha predisposto un programma con diversi momenti e celebrazioni per ricordare e venerare il giovane beato, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione. “È incredibile vedere quante famiglie, gruppi di giovani, pellegrini da tutto il mondo – spiega il rettore del Santuario, padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira – vengano qui per conoscere o approfondire la vita di Carlo. La sua ‘normalità’ è tale da attrarre ed essere di esempio per molti”.

Un programma intenso

Si comincia l’8 ottobre con la Santa Messa alle 9, poi a seguire la catechesi tenuta dal rettore. Nel pomeriggio, alle 16:30, è prevista la presentazione del libro “Il segreto di mio figlio”, della mamma di Carlo, Antonia Salzano con il giornalista Paolo Rodari. In serata, alle 21:00, l'adorazione eucaristica ispirata al tema ‘La mia autostrada per il Cielo’. Anche domenica 9 settembre si inizia la giornata con la Messa alle 9:30. Poi, nel pomeriggio, alle ore 18:00, è previsto il rosario internazionale.

Inaugurazione della mensa Carlo Acutis

Lunedì 10 ottobre, giorno del secondo anniversario della beatificazione, ci sarà la santa messa alle 9:00 e a seguire la catechesi curata da fra Bonifas Lopes, vice rettore del Santuario della Spogliazione. Alle 11:00 verrà invece inaugurata la mensa Carlo Acutis, allestita nel centro storico di Assisi (vicolo Frondini, 4) e in diretta sinergia con la struttura di accoglienza ‘Casa Papa Francesco’ di Santa Maria degli Angeli. “Ci siamo resi conto – spiegano il presidente della fondazione Assisi Caritas, don Cesare Provenzi e il direttore della Caritas, Rossana Galiandro – che mancava un punto di appoggio e di accoglienza dei poveri che vengono davanti alle nostre chiese e ai nostri conventi e, grazie alla disponibilità della diocesi, della Caritas nazionale e di alcuni benefattori della Fondazione Santuario della Spogliazione, si è creato il punto di appoggio, ma soprattutto di accoglienza e fraternità per chi è solo e in difficoltà economiche”. Lo stesso giorno alle 17,30 ci sarà il Rosario e a seguire la Messa presieduta da padre Marco Moroni, custode del Sacro convento di Assisi.

Una app da lanciare

Una Messa, sempre alle 9, e una catechesi a seguire tenuta da padre Acacio, si terranno anche martedì 11 ottobre. Alle 11, poi, il convegno ‘Internet: fai tu la differenza’ con il lancio dell’app del Santuario della Spogliazione; intervengono: il teologo don Alessandro Picchiarelli, Nicola Gori, scrittore e postulatore della canonizzazione del Beato Carlo Acutis e alcuni membri di AD Communication che hanno realizzato l’applicazione. Nel pomeriggio, alle 17,30, ci saranno il santo rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola. A seguire l’adorazione eucaristica e i vespri. Il programma si conclude mercoledì 12 ottobre con la messa delle 9, la catechesi di fra Bonifas alle 10, il rosario alle 17:30 e la Santa Messa presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. In serata, l’iniziativa del concerto musicale intitolato ‘Non io, ma Dio’, di Marco Mammoli. Gli eventi saranno trasmessi sui siti internet del Santuario della Spogliazione e della diocesi di Assisi e sui rispettivi canali social.