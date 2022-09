Talitha Kum: Suor Abby Avelino è la nuova Coordinatrice Internazionale

Di origine filippina, appartenente alle Suore di Maryknoll, guiderà la Rete Internazionale delle Religiose contro la Tratta di esseri umani. Succede a suor Gabriella Bottani missionaria comboniana

Vatican News

Talitha Kum – la Rete Internazionale delle Religiose contro la Tratta di esseri umani, ha una nuova Coordinatrice Internazionale, come annuncia il Comitato Direttivo dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali. Si tratta di suor Abby Avelino, delle Suore di Maryknoll, di origine filippina, animatrice per alcuni anni della rete locale di Talitha Kum in Giappone e in seguito Coordinatrice di Talitha Kum per l’Asia. Un ruolo, quest’ultimo, che ha ricoperto cercando di rafforzare le reti presenti nel continente asiatico e aiutando la creazione della rete degli Youth Ambassadors. La religiosa – si legge nel comunicato della UISG – “come membro del Comitato Internazionale ha contribuito alla crescita di Talitha Kum nel mondo e alle sue numerose iniziative”. Fra le altre cose ha guidato con successo ultimamente anche un grande incontro delle reti, tenutosi in Thailandia. “Auguriamo a suor Abby ogni benedizione per gli anni a venire - si legge nel testo - e le assicuriamo il sostegno del Comitato Direttivo e dello Staff della UISG”.

La missione di suor Gabriella Bottani: cura e guarigione

L’Unione Internazionale delle Superiore Generali ha poi salutato ed espresso i suoi ringraziamenti a suor Gabriella Bottani, al coordinamento per quasi otto anni, “per la sua eccezionale leadership” che ha contribuito, grazie all'esperienza nella lotta contro la tratta in Brasile, alla creazione di 70 reti di Talitha Kum in tutto il mondo. “Sotto la sua guida il lavoro di Talitha Kum e quello di migliaia di suore, sacerdoti, fratelli e collaboratori laici è diventato oltremodo visibile e conosciuto” ha spiegato UISG, ricordando come la missione di suor Gabriella sia stata incentrata sempre sulla cura, la guarigione, l’empowerment e la rigenerazione; e il suo messaggio, in tutte le sue attività, abbia avuto sempre al centro la dignità della persona umana e la chiamata evangelica ad essere vicini a chi è ai margini.

Il Comitato direttivo della UISG ha ricordato, fra i tanti contributi di suor Bottani, il suo lavoro di promozione della rete di Youth Ambassadors in Asia e il suo impegno nella creazione di nuovi centri continentali per animare e supportare le reti esistenti e offrire formazione per la creazione di nuove reti, nonché l’iniziativa della Giornata Mondiale di Preghiera e Azione della Chiesa, in occasione della festa di Santa Bakhita, nata sotto la sua guida. Ora suor Gabriella pur non rivestendo più il ruolo di coordinatrice, continuerà in modo nuovo “ad accompagnare e sostenere il lavoro di Talitha Kum" e a lavorare al fianco di suor Avelino e dell'équipe dell’organizzazione, come fatto negli ultimi mesi, fino a febbraio 2023.