Tv2000 e InBlu2000, i nuovi loghi guardano al futuro

I simboli delle emittenti tv e radio della Conferenza episcopale italiana presentati oggi dai vertici aziendali assieme ai nuovi palinsesti. Il cardinale Zuppi: questi media “aiutino sempre di più la Chiesa a parlare alle persone”

Vatican News

Non più il reticolo terrestre a richiamare meridiani e paralleli, ma un segno grafico a forma di arco, una stilizzazione della fascia luminosa che avvolge il globo durante i primi momenti dell’alba. Dunque, un nuovo logo che guarda a “est” a simboleggiare uno sguardo sul futuro, sul domani. Tv2000 e InBlu2000 - le emittenti tv e radio della Cei - cambiano logo in linea con l’ambizione di diventare “una media company integrata con una forte propensione digitale”. I nuovi simboli della televisione della radio dei vescovi italiani sono stati presentati stamattina dai vertici di un’azienda prossima al traguardo dei 25 anni, che sarà tagliato il prossimo febbraio.

L’amministratore delegato di Tv2000 e InBlu2000 Massimo Porfiri

“Autentici per vocazione”

“Forte posizionamento, originale e fuori dagli schemi del mainstream, una squadra giornalistica, autoriale e tecnica solida e rodata, produzioni di alta qualità che portano in eredità anche un ricchissimo archivio multimediale”. È la descrizione con cui il broadcaster Cei fotografa la realtà del suo sistema multimediale, illustrato stamattina nelle sue novità - loghi, sito e palinsesti - il cui lavoro vuole essere riassunto dalla frase cardine “Autentici per vocazione”. “Grazie per la vostra competenza, il vostro lavoro e il servizio - ha detto in un videomessaggio il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi - che ha espresso l’auspicio che “questo Giubileo d’argento possa essere un motivo di grande riflessione per guardare al futuro affinché Tv2000 e InBlu2000 aiutino sempre di più la Chiesa a parlare alle persone, a farsi capire e a saper dare voce ai tanti che purtroppo non hanno voce”.

Il direttore di Tv2000 e InBlu2000 Vincenzo Morgante

I vertici aziendali: per noi fa notizia l’uomo non gli scandali

L’amministratore delegato di Tv2000 e InBlu2000 Massimo Porfiri ha detto che “gli anniversari vanno vissuti guardando avanti e non indietro” ed è questo lo spirito con cui le emittenti guardano oggi a web, social, applicazioni e piattaforme, “opportunità irrinunciabili per offrire una comunicazione integrata e sempre più completa”. Da parte sua il direttore di Tv2000 e InBlu2000 Vincenzo Morgante ha ribadito che la volontà di “raccontare il mondo” in maniera puntuale, rifuggendo da ogni tentazione scandalistica, intende già a partire dai suoi spazi informativi “leggere le notizie mettendo al centro l’uomo, i suoi bisogni, le sue fatiche, ma anche il suo coraggio e la sua generosità”. In questo senso, ha indicato Morgante, va il rinnovamento del sito web, non più solo “vetrina dei nostri programmi, ma anche uno strumento di informazione originaria e di diffusione di nuovi contenuti dedicati”.