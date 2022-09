Notti Sacre Bari 2022: ascolto come premessa dell’incontro

"Arte, musica, preghiera e spettacolo" è il tema della dodicesima edizione dell’evento, che si svolgerà dal 22 settembre al 3 ottobre nel capoluogo pugliese. Un percorso musicale che spazia tra generi diversi, ma uniti da un filo conduttore: l’ascolto. Il vescovo Satriano: bisogna “donare speranza e fiducia. Dove sembra che stiamo per perdere qualcosa, nasce un mondo nuovo”

Debora D’Angelo – Città del Vaticano

In occasione della XII edizione di Notti Sacre di Bari è stato realizzato un programma vario e originale che non ha paura di accostare al gusto barocco una musica frutto di contaminazioni e ricerca sonora. Come negli scorsi anni, anche il 2022 disegnerà un percorso musicale che spazia tra diversi generi, presentando esecutori affermati. Resta centrale l’ascolto della musica vocale e corale, come testimonia la presenza di otto cori che eseguiranno numerosi brani composti da giovani autori. Il sipario si aprirà il 22 settembre alle ore 19:00 a piazza del Ferrarese con “Note da Oscar” eseguite dal Gran Complesso Bandistico "Nino Rota" e si chiuderà il 2 ottobre alle ore 21:00 nella cattedrale con “L’ascolto nel silenzio” di Giovanni Tamborrino ispirato all'Antico Testamento e al Vangelo di Marco.

Ascolto per donare speranza e fiducia

Le giornate ruotano intorno al tema dell’ascolto, inteso come diritto e dono della propria attenzione. “Un ascolto che passi dal cuore, trasformi la vita – spiega mons. Giuseppe Satriano, vescovo di Bari - e che ridoni speranza e fiducia”. Attraverso l’ascolto della musica sacra, la percezione dell’arte e la preghiera verrà fatta luce su una dimensione più altruistica in grado di migliorare la vita, passando dall’autoreferenzialità alla partecipazione condivisa. Questo, spiega, sarà uno degli obiettivi della XII edizione di Notti Sacre.

Leggi Anche 07/09/2022 Il Papa: ascoltare il cuore per riconoscere Dio nella propria vita Proseguendo le catechesi sul discernimento, il Pontefice parla di quanto è accaduto a Sant’Ignazio di Loyola, che costretto alla convalescenza dopo essere stato ferito a una gamba ...

Valorizzazione della persona per guarire il cuore

“L’ascolto non è fatto solo di parole – racconta il vescovo di Bari - ma anche di sguardi: si ascolta anche con la capacità di prestare attenzione all’altro in maniera profonda”. Si tratta, sottolinea, della premessa all’incontro che valorizza la persona e guarisce il cuore.

Restituire fiducia e non chiudersi nel proprio mondo

In questo momento storico difficile che ci offre tutti i giorni nuove sfide, monsignor Satriano vuole ripartire da un messaggio di incoraggiamento proprio con l’inizio di Notti Sacre, restituendo fiducia alla vita, a noi stessi e agli altri. “La tentazione di rinchiudersi in un proprio mondo e ascoltare solo se stessi porterebbe all’inizio di un’involuzione del nostro vivere sociale ed ecclesiale, ma – sottolinea - lì dove sembra che stiamo per perdere qualcosa, forse nasce un mondo nuovo”.

Ascolta l'intervista a Mons. Giuseppe Satriano

Musiche e cori giovanili

Notti Sacre darà ampio spazio a otto cori giovanili che eseguiranno brani composti da autori viventi e del passato. Antico e nuovo mischiati insieme. “Spaziamo dal Barocco al contemporaneo – spiega il direttore artistico, don Antonio Parisi - la musica ha questa capacità di farci elevare gli occhi al cielo”.