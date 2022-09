In Mozambico i funerali di suor Maria, insieme al "suo" popolo fino all'ultimo

"La donna della mitezza". Così è stata ricordata la comboniana vittima, nella notte tra il 6 e il 7 settembre, dell'attacco alla missione di Chipene. Lo Stato Islamico rivendica l'attentato. Il vescovo: se fosse confermato sarebbe una martire. Suor Elisa Kidanè, direttrice del Centro Missionario di Roma: ha gioito e sofferto insieme alla gente

Michele Raviart - Città del Vaticano

Si sono svolti in mattinata in Mozambico i funerali di suor Maria De Coppi, uccisa tre notti fa durante l’assalto alla missione di Chipene. Una messa di suffragio sarà celebrata anche nella chiesa di Ramera, in provincia di Treviso, la parrocchia da cui la suora proveniva e con cui ha mantenuto un legame molto vivo negli anni, sebbene siano stati quasi sessanta quelli trascorsi nel Paese africano. In Mozambico sarà poi sepolta, nel cimitero comboniano di Carapira, a est di Nampula. Di lei, ha spiegato suor Elisa Kidanè, comboniana e presidente del Centro missionario di Roma, è stato ricordato l'aver condiviso le gioie e le sofferenze del popolo, "insieme" al popolo:

Ascolta l'intervista integrale a suor Elisa Kidanè

Il ricordo del cardinale Zuppi

Suor Maria è stata ricordata anche ieri dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei che a Firenze ha sottolineato il suo essere stata una "madre" fino alla fine e “che la sua ultima parola è stata misericordia”. In Mozambico c’è una guerra in cui si muore ogni giorno, ricordava, e lei “ha aiutato quella popolazione segnata dalla violenza islamista”.

Il pericolo jihadista

L’attacco a Chipene, in cui è stata bruciata la chiesa, gli edifici e le auto della missione è stato infatti rivendicato su alcuni canali di telegram dai jihadisti dello Stato Islamico a nome della Provincia dello Stato Islamico nell’Africa centrale. Nel comunicato, ha riferito la BBC, suor Maria sarebbe stata uccisa perché “impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo”.“Se la rivendicazione è autentica”, ha dichiarato all’Agenzia Fides l’arcivescovo di Nampula Inacio Saure, “allora suor Maria è veramente una martire della fede”. Gli attacchi di jihadisti nella regione, che si trova a sud di Cabo Delgado, sono cominciati a settembre. “Siamo preoccupati per la loro avanzata", ha sottolineato il presule, "spero che il sacrificio di suor Maria contribuisca a tenere alta l'attenzione internazionale su quello che accade qui da noi".