Una giara per i messaggi dei ragazzi di Economy

I colori della terra scelti dagli ospiti del Serafico di Assisi e all'interno le indicazioni e i suggerimenti per cambiare l'economia del mondo. E' la grande giara ai piedi del palco di "Economy of Francesco"

Eugenio Bonanata - Assisi

Sono stati i giovani ospiti dell’Istituto Serafico di Assisi a dipingere la giara posizionata davanti al palco del Teatro Lyrick nei giorni di Economy of Francesco. Spicca una grande margherita disegnata al centro e i colori che ricordano la natura. Sul tappo, invece, sono impresse le orme delle mani degli autori-artisti, quasi a sugellare l’impegno per l’avvenire, con attenzione particolare a quanti – come loro – vivono una diversa abilità.

Questo speciale contenitore è servito a raccogliere i pensieri scritti da tutti i ragazzi che desiderano guardare al futuro e che confidano in un’economia più umana e fraterna basata su una visione nuova dove la crescita non sia solo quella dei profitti, ma quella delle vite di tutti. Il grande vaso sarà depositato nel giardino della Porziuncola, in ricordo del luogo dal quale sono partiti i primi frati in missione sulle orme di Francesco. L’auspicio – per i partecipanti – è che le idee e le proposte dei giovani di Economy of Francesco possano dare avvio a un autentico cambiamento per la nostra società e per la sua economia.