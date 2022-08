Africa: il neo cardinale ghanese Baawobr è il nuovo presidente del SECAM

La 19ª Assemblea plenaria del Simposio delle Conferenze episcopali dell'Africa e del Madagascar ha tenuto le elezioni della nuova commissione permanente. Al termine della votazione di sabato, il cardinale ghanese Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa - tra le nuove porpore nominate da Papa Francesco - è stato eletto Presidente

Vatican News

Alle elezioni per il rinnovo del Comitato permanente, i vescovi africani, riuniti in Assemblea plenaria ad Accra, in Ghana, hanno designato il cardinale Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa, in Ghana, come presidente del SECAM. È il primo ghanese a essere eletto alla carica da quando l'organismo continentale è stato istituito nel 1969. Il cardinale Fridolin Ambongo, arcivescovo di Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo, è stato eletto primo vicepresidente e il vescovo Lucio Muandula di Xai-Xai, Mozambico, mantiene la carica di secondo vicepresidente.

Leggi Anche 26/07/2022 Il saluto del Papa al Secam. Ruffini: i media siano costruttori di pace Al via il Simposio delle Conferenze episcopali dell'Africa e del Madagascar, riunito ad Accra, nel Ghana, in assemblea plenaria. In apertura il saluto del Papa portato dal ...

Tra le sue priorità, Baawobr ha indicato la sicurezza e le migrazioni in Africa, due sfide che costituiscono il tema principale dell'assemblea plenaria. Per Baawobr, questa elezione è "una chiamata a servire Dio attraverso i miei fratelli e sorelle come cardinale e presidente del SECAM".

Lanciato ufficialmente nel 1969 a Kampala, in Uganda, durante la prima visita di un Papa in Africa, Paolo VI, il SECAM ha celebrato il suo 50° anniversario nel 2019 nella capitale ugandese. Questo giubileo d'oro è stato segnato dalla pubblicazione del "Documento di Kampala", che contiene nuovi impegni assunti dai vescovi africani per un nuovo approccio all'evangelizzazione del continente e alla collaborazione con le autorità socio-politiche di fronte alle grandi sfide dei Paesi africani.