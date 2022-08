Incidente in Croazia. La preghiera dell'arcivescovo di Zagabria

Almeno 12 le vittime e 31 i feriti, molti dei quali in gravi condizioni, dell’incidente avvenuto il 6 agosto su un’autostrada a nord di Zagabria: un pullman, carico di pellegrini polacchi diretti a Medjugorie, è uscito di strada, finendo in una scarpata. Il cordoglio dell’arcivescovo croato, alla Chiesa polacca e alle famiglie delle vittime e la sua vicinanza a chi teme per la vita dei propri cari

Anna Poce – Città del Vaticano

“Desidero esprimere, a nome dell'arcidiocesi di Zagabria, alla Chiesa in Polonia e ai familiari delle vittime le nostre sincere condoglianze e la nostra vicinanza a chi teme per la sorte dei suoi cari ed è sconvolto dall'accaduto”. Scrive così, il cardinale Josip Bozanić, arcivescovo di Zagabria, in una lettera di cordoglio, datata 7 agosto, all’arcivescovo di Poznań, monsignor Stanisław Gądecki, presidente della Conferenza episcopale polacca. Il porporato esprime il suo dolore per le vittime del tragico incidente accaduto non lontano da Zagabria, nelle prime ore del mattino del 6 agosto, che ha coinvolto un pullman, partito da una cittadina nei pressi di Varsavia e carico di pellegrini polacchi diretti a Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina. Anche il Papa nelle parole seguite alla preghiera dell'Angelus domenica 7 agosto, si è unito alla sofferenza di quanti hanno perso i loro cari e per i quali ha chiesto l’intercessione della Madonna.

“Eleviamo preghiere di suffragio per le persone così tragicamente scomparse - scrive il cardinale Josip Bozanić -, affidiamo l'anima dei defunti alla misericordia benevola del Padre celeste e chiediamo che abbondanti benedizioni di forza e pace siano concesse a coloro che sono colpiti dal lutto e a coloro che sono stati coinvolti nel disastro”.

Sottolineando la vicinanza e l’aiuto espressi in queste tragiche circostanze dalla Caritas dell’arcidiocesi di Zagabria, che ha “fornito alloggio alle famiglie dei morti e dei feriti affinché potessero essere vicino ai loro cari”, il cardinale Bozanić, “confidando nella speranza della Risurrezione” e “unito nella preghiera, nel cordoglio e nel dolore di questo triste momento”, conclude la sua missiva, invocando su tutti l’intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace.