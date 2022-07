A Roma la conferenza “Formosa Taiwan, Campo di Dio”

Una conferenza sui missionari e una mostra d’arte sulla “Fratelli Tutti”: due iniziative promosse dall'ambasciata di Taiwan per celebrare 80 anni di relazioni diplomatiche con la Santa Sede

In occasione dell’80.mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Cina (Taiwan) e la Santa Sede si è svolta a Roma nei giorni scorsi la conferenza “Formosa Taiwan, Campo di Dio”. L’evento è stato organizzato dall'ambasciata che ha voluto mettere in risalto gli 80 anni di amicizia con la Santa Sede.

“I missionari non solo hanno fondato ospedali, scuole, orfanotrofi e case di riposo per anziani, ma hanno anche sostenuto la lingua e la cultura locale”, ha affermato l’ambasciatore Matthew S.M. LEE, ricordando l’importanza della presenza della Chiesa cattolica a Taiwan. All’incontro è intervenuto anche il segretario del Dicastero per l'Evangelizzazione, mons. Protase Rugambwa e ha visto la partecipazione di tre sacerdoti che hanno lavorato e vissuto a Taiwan per molti anni: don Gianni Criveller del Pontificio Istituto Missioni Estere, il missionario camilliano don Felice Chech e il sottosegretario del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, don Paulin Batairwa Kubuya. All’evento hanno preso parte anche membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, religiosi di diverse congregazioni e giornalisti.

Sempre nell’ambito dell'80.mo anniversario delle relazioni diplomatiche, venerdì primo luglio l’ambasciata ha inaugurato la mostra “Friendly Taiwan meets Fratelli tutti. Calligraphy & Painting Exhibition”.