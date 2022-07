Rijeka: Grech interviene sul sinodo al forum ecumenico dei giovani teologi

Nel quarto giorno degli “Incontri teologici del Mediterraneo“, a Rijeka-Fiume, in Croazia, protagonista il percorso sinodale della Chiesa cattolica, con il cardinale segretario generale del Sinodo, che ne ha parlato in una videochiamata dal Vaticano, ai 35 giovani studenti e dottorandi in Teologia, cattolici, ortodossi e protestanti

Alessandro Di Bussolo – Rijeka (Croazia) Il Sinodo della Chiesa cattolica, avviato nell’autunno del 2021 nelle diocesi di tutto il mondo, è stato protagonista della lezione serale del quarto giorno degli “Incontri teologici del Mediterraneo“, forum ecumenico promosso dall’arcidiocesi di Rijeka-Fiume, in Croazia, e che si chiude domani, 16 luglio. Il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, in videochiamata dal Vaticano, ha tenuto un'intervento in inglese sulla Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione, al quale è seguita una discussione con domande arrivate anche da alcuni dei 35 studenti, allievi della facoltà di Teologia ortodossa di Belgrado. Grech: Sinodo evento speciale, perché di tutta la Chiesa Grech, che ha lodato l’iniziativa degli Incontri Teologici del Mediterraneo, ha fatto il punto sul processo sinodale della Chiesa cattolica, sottolineando che si tratta di “un evento speciale, non perché nuovo, visto che san Paolo VI ha reintrodotto il Sinodo nella nostra Chiesa più di cinquant'anni fa, ma perché è nuova la modalità. Non solo un Sinodo dei vescovi, ma di tutta la Chiesa. L’assemblea dei Vescovi sarà solo una parte di questo processo sinodale”. Un workshop nel giardino della Domus Laurana che ospita gli "Incontri Teologici del Mediterraneo" In preparazione le Assemblee sinodali continentali Il segretario del Sinodo, di origine maltese, ha quindi sottolineato che questo nuovo percorso “ci permette di recuperare il ruolo fondamentale del popolo di Dio nella Chiesa”, che verrà ascoltato nel discernimento di ciò che lo Spirito Santo ci indica per questo tempo, nel “sensus fidei fidelium”, come “i teologi e la loro ricerca e il magistero dei vescovi”. Rispondendo alle domande, il cardinal Grech ha raccontato che si stanno preparando le assemblee sinodali continentali, e di aver chiesto a tutti i presidenti delle conferenze episcopali che questa assemblea “sia ecclesiale, e sia chiusa da un momento di sintesi riservato ai vescovi, che dovranno condividere quello che lo Spirito donerà loro”. L’aiuto della ricerca teologica per chiarire alcuni nodi Il porporato ha poi spiegato di aver già consultato una commissione teologica creata all’interno del suo Dicastero, “perché ci aiuti a risolvere alcuni nodi che richiedono una nuova sintesi teologica”, chiedendo però l’aiuto e il contributo di idee da parte dei giovani teologi presenti a Rijeka, che sono cattolici, ortodossi e protestanti. Si tratterà, ha spiegato, “di una tensione dinamica tra il discernimento individuale e quello comunitario”. Stimolato da altri interrogativi, Grech ha detto che, dai resoconti che stanno già arrivando delle diverse consultazioni, ha notato “più entusiasmo nei laici non teologi rispetto a chi studia teologia, e ai sacerdoti più giovani”. In America Latina, ha aggiunto, la cultura della sinodalità è più forte rispetto all’Europa.