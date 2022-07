Riaperta la cattedrale di Pechino dopo sei mesi di chiusura a causa del Covid

La comunità cattolica cinese in festa: terminato il periodo di chiusura imposto dalla pandemia, è ripresa la normale attività liturgica e pastorale nella chiesa dedicata all'Immacolata Concezione. Nella giornata del 16 luglio celebrati 101 battesimi, per la maggior parte di adulti

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Anziani e giovani fedeli in fila emozionati davanti al cancello della cattedrale di Pechino. È questa la scena che, prima dell’alba del 16 luglio, ha anticipato una giornata ricca di toccanti momenti per la comunità cattolica cinese. La preghiera davanti alla grotta della Madonna di Lourdes e quella davanti all’altare per rendere grazie al Signore hanno scandito questo giorno speciale. Non solo per la riapertura della cattedrale - dopo sei mesi di chiusura in seguito alle disposizioni governative per arginare la pandemia - ma anche per la solenne celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana di 101 catecumeni, in maggioranza adulti. Canti sacri, preghiere, sorrisi, le voci dei bambini hanno di nuovo riempito gli spazi della chiesa, del corrile e della sacrestia.

“Nuove pianticelle “della comunità



Nel pomeriggio, riferisce l’agenzia Fides, i partecipanti al 53.mo corso di catechismo sono stati battezzati e hanno ricevuto gli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana, Cresima ed Eucaristia, da monsignor Giusppe Li Shan, arcivescovo di Pechino. Ai loro volti emozionati si sono aggiunti quelli catechisti, sacerdoti, suore e laici volontari che hanno accompagnato i catecumeni nel cammino di fede, durante la pandemia. Il parroco della cattedrale, don Giuseppe Zhao, ha ringraziato quanti hanno contributo a portare avanti questo percorso. E ha chiesto a tutti di continuare a proteggere queste “nuove pianticelle” della comunità, perché possano crescere insieme nella Chiesa, sulla via della sinodalità.