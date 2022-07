Nigeria: ucciso uno dei due sacerdoti sequestrati la scorsa settimana

Fonti della diocesi di Kafanchan confermano a Vatican News che padre John Mark Cheitnum è morto per mano dei sequestratori, mentre è libero padre Donatus Cleopas. I due presbiteri erano stati rapiti il 15 luglio, appena giunti presso la canonica della chiesa di Cristo Re, nell’area del governo locale di Lere, nello Stato di Kaduna

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

È stato assassinato padre John Mark Cheitnum, il sacerdote rapito venerdì scorso nello Stato di Kaduna, in Nigeria, insieme a padre Donatus Cleopas, che è stato invece rilasciato. Lo confermano a Vatican News fonti della diocesi di Kafanchan. I due preti cattolici erano stati prelevati mentre si stavano recando in una parrocchia a Gure. La notizia del rapimento era stata diffusa da un comunicato della diocesi di Kafanchan che chiedeva preghiere per un “rilascio rapido e sicuro” dei due presbiteri ed invitava la popolazione tutta ad astenersi dal farsi giustizia da sé.

Leggi Anche 16/07/2022 Nigeria, rapiti due sacerdoti nello Stato di Kaduna A soli undici giorni dal rapimento di padre Emmanuel Silas nell’area del governo locale di Kauro, la diocesi di Kafanchan ha diffuso la notizia del sequestro di altri due preti ...

Uccisi 4 sacerdoti dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno sono almeno 20 i sacerdoti sono rapiti in Nigeria, 5 solo nella prima settimana di luglio, 4 quelli uccisi, incluso padre Cheitnum. Nel Paese si registra un aumento dell’insicurezza e i rapimenti a scopo di riscatto sono all’ordine del giorno. Un recente rapporto dell'intelligence pubblicato dal Nigeria Security Tracker ha affermato che almeno 2.968 persone sono state uccise mentre 1.484 sono state rapite da gennaio a marzo 2022. Una dichiarazione dell’Associazione dei sacerdoti cattolici diocesani nigeriani, diffusa nei giorni scorsi da Aiuto alla Chiesa che Soffre, constata come “nel corso delle loro consuete attività pastorali, i sacerdoti stiano diventando una specie in via di estinzione” ed evidenzia il fallimento delle istituzioni nel loro dovere primario di tutelare la vita dei cittadini.